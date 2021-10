Marți, 5 octombrie, Andreea Ibacka a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Cabral nu-și mai încape în piele de fericire de când a devenit tată de băiat. Cum toată lumea era curioasă de numele pe care fiul cuplului îl va avea, prezentatorul TV a povestit o situație despre alegerea prenumelui.

În stilul său caracteristic, Cabral a mărturisit că s-a gândit ca pe fiul său să-l cheme Ragnar, fiind inspirat de un personaj din serialul „Vikings”. Propunerea și mai amuzantă a fost când micuța Namiko a venit cu ideea ca pe fratele ei să-l cheme „Leagăn”.

„Mă cert cu Andreea Ibacka prin video-call.

Eu îi spun că cel mai potrivit nume pentru băiat este RAGNAR.

Ea nu și nu, că nu-i place.

Vine Namiko și spune senină:

– Mie îmi place Leagăn, e nume foarte frumos”, a scris Cabral pe una dintre rețelele de socializare.

Evident, totul a fost sub formă de glumă, iar internauții s-au amuzat copios pe baza întâmplării. Cu siguranță Cabral și Andreea Ibacka vor alege un nume inedit pentru băiețulul lor, la fel cum au surprins și atunci când au ales ca pe fetița lor să o numească Namiko.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar mulți au luat în serios postarea prezentatorului de la PRO TV și i-au sugerat să se gândească mai bine înainte să aleagă numele copilului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Andreea Ibacka, primele declarații după ce a născut

Andreea Ibacka a născut marți seară un băiețel perfect sănătos, care cântărește 3.420 de grame. Soția lui Cabral a mărturisit că a avut o naștere ușoară și se simte foarte bine acum.

„Nici nu știu cum să încep. Am fost copleșită de foarte multe mesaje și gânduri cât se poate de sincere și pure, iar pentru asta vă mulțumesc din suflet. Da, am născut. Cabral, eu nu mai sunt grasă, dar nu știu despre tine. Lăsând gluma la o parte, marți s-a întâmplat minunea din viața noastră. Am intrat în travaliu așa cum mă așteptam și m-a adus soțul. Sunt singură la maternitate, așa cum se întâmplă în perioada aceasta, dar suntem foarte bine. Suntem mega fericiți și suntem niște norocoși”, a declarat Andreea Ibacka de pe patul de spital.



Citeşte şi:

