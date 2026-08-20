Transparența cu care își expune viața personală pe rețelele de socializare a apropiat-o mereu de comunitatea sa, iar de această dată vedeta a vorbit deschis despre provocările reale prin care trece corpul unei femei după două nașteri.

Larisa Udilă a dat jos 26 de kilograme

Drumul spre forma fizică dorită nu a fost deloc simplu. Larisa Udilă a dezvăluit că schimbările prin care a trecut organismul ei au fost extrem de mari, însă determinarea a ajutat-o să ajungă la greutatea inițială.

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„Fetelor, după 2 sarcini, +35 kg la prima, -35 kg, apoi +26 kg la a doua… pot spune oficial că am dat jos toate kilogramele din a doua sarcină. Știu că sportul mă va ajuta să ajung din nou la forma pe care mi-o doresc și, când se întoarce antrenoarea mea, primul lucru pe care mi l-am promis este să nu mai dau skip”, le-a transmis Larisa Udilă fanilor de pe Instagram.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse și a dorinței de a reveni la un program strict de antrenamente, Larisa Udilă a realizat că alimentația echilibrată și exercițiile fizice au anumite limite când vine vorba despre refacerea elasticității pielii.

Ce decizie a luat Larisa Udilă pentru rezolvarea problemei

Confruntată cu excesul de piele din zona abdominală, o consecință frecventă după sarcini, influencerița a decis că este momentul să apeleze la ajutorul chirurgiei estetice.

„Dar după două burtici foarte mari, am rămas cu exces de piele în zona abdomenului și mi-am dat seama că, oricât aș slăbi și aș face sport, partea asta nu se rezolvă complet așa. Așa că m-am hotărât: vreau să fac abdominoplastie sau, sper eu, să mă încadrez la o mini-abdominoplastie, strict pentru îndepărtarea excesului de piele. Știu că vreau să mă documentez FOARTE bine înainte: Pe cine îmi recomandați? La ce medic ați făcut voi și ați avut o experiență foarte bună?”, a adăugat fostul model.

Mesajul ei a stârnit rapid valuri de reacții în mediul online. Urmăritoarele au apreciat fapul că vorbește fără filtre despre schimbarile de după naștere și au început să îi trimită recomandări de medici specialiști pentru intervenția chirurgicală pe care intenționează să o realizeze.

Larisa Udilă este căsătorită cu Alexandru Ogică și au doi copii: Milan și Asia. Fosta concurentă „Bravo, ai stil!” a devenit pentru a doua oară mamă la finalul lunii ianuarie.

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