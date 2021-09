„Soțul care stă acasă cu copiii nu este bonă, este tată. Bona e altceva. El e tată. Și-a dorit copiii, îi iubește. Cosmin e un tată foarte implicat dintotdeauna. Dimineața să vezi ce maraton e la noi în casă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Avem două băi, dar nu ne ajung. Rita are 3 ani și merge la grădiniță de două săptămâni, iar Vera are 1 an și merge la creșă. Plec în turneu câte două zile sau trei pe săptămână și doar în anumite zile dorm peste noapte acolo”, a povestit Laura Cosoi la Pro TV.

Cât despre visul ei și al soțului de a-și mări din nou familia, actrița nu exclude posibilitatea de a deveni din nou mamă. „La un moment dat, îi ziceam lui Cosmin: «Măi, dar noi ne mai dorim un copil în tot haosul ăsta?». Noi simțim că ar mai intra un pui mic, știi? Pentru că au plecat fetele, la grădiniță, la creșă… E casa goală”, a adăugat vedeta.

Citeşte şi:

INTERVIU | „Vreți să-l faceți pe Dinică oaia neagră a Poliției”. Explicațiile comisarului acuzat că bătea cu bâta de baseball

În timp ce PIB-ul a crescut cu 40%, din 2014 speranța de viață aproape a stagnat în România. Întrebările unui specialist

Alegeri în Germania | Radiografia dezastrului care anunță sfârșitul unei ere politice: cum s-a prăbușit partidul lui Merkel

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro BOMBĂ! Cine sunt, de fapt, fostele soții ale lui Toni Iuruc. Cu cine s-a iubit actualul bărbat al Simonei Halep

Observatornews.ro Primarul din Rădăuţi a simulat vaccinarea împotriva Covid. Explicaţia edilului: "Capturile nu aveau claritate" - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2021. Gemenii încep o nouă etapă pentru sfera sentimentală, una luminoasă și frumoasă

Știrileprotv.ro Căsătoriți pe nevăzute”. George și Cristina s-au căsătorit, în ciuda criticilor părinților ei

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Laptopurile ASUS OLED ajută ochii asediați de lumina albastră