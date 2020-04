De Livia Lixandru,

„În urmă cu cinci ani, când m-am aşteptat mai puţin, iubitul meu m-a cerut de soţie. Din acest moment încep un nou capitol în viata mea, alături de bărbatul care mă face fericită. Cosmin a ales cadrul perfect – biserica romano-catolică în care am fost botezată.

Eram doar noi doi şi, în timp ce mă rugam, am auzit pe fundal melodia noastra. Am deschis ochii şi în jur erau deja adunate familiile noastre. Printre lacrimi de fericire, sub privirile emoţionate ale celor dragi, ţinându-l de mână pe Cosmin, am spus Da!”, a scris Laura Cosoi pe o reţea de socializare.

Laura Cosoi este însărcinată pentru a doua oară

Laura Cosoi este însărcinată în 17 săptămâni și va aduce pe lume un băiețel. „De ziua mea, pe 2 ianuarie, ştiam că în vară vom fi patru şi a fost o aniversare emoţionantă, cu atât mai mult cu cât în urmă cu 2 ani, fix de ziua mea, am anunţat că vom avea o fetiţă, pe Rita”, a mai spus Laura, potrivit OK!

Citeşte şi:

6 pacienți pozitivi și un deces la centrul de dializă Fresenius din Ialomița. Autoritățile nu au anunțat nimic până acum

Cumpărăturile incredibile ale Primăriei Piatra Neamț, de la începutul crizei COVID-19 și până astăzi: 400 de șezlonguri, tobogane și promovare pe Facebook

Curse gratuite pentru cadrele medicale. Ideea unui taximetrist din Arad care a ajuns în mai multe orașe: „Acum nu e momentul să stăm”

GSP.RO Temperatura la care noul coronavirus poate muri în doar câteva minute, în condiții de laborator

HOROSCOP Horoscop 6 aprilie 2020. Leii pot deveni ușor un exemplu pentru cei din jur