Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au plănuit să plece într-o scurtă escapadă în Italia, împreună cu fetița lor cea mică, Nina, însă din păcate, aceștia nu au reușit asta, pentru că zborul lor a fost anulat.

Laura Cosoi și soțul ei s-au trezit cu zborul anulat, în aeroport, după ce au plănuit să plece în Italia, împreună cu fata cea mică, Nina. Cei doi au lăsat fetițele în grija părinților lui Cosmin Curticăpean.

„Părinți fugiți de acasă, în aeroport, cu zbor anulat! Trebuia să mergem în Italia doar noi doi și Nina, evident. Ce dorește Universul să ne transmită? Soțu' caută un zbor. Ia să vedem încotro totuși. Dacă tot am lăsat copiii cu bunicii... Eu sunt în stare să dorm și la hotel în centru', zic”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Recent, Laura Cosoi a născut a cincea fetiță, pe Nina, iar în cadrul unui interviu vedeta a dezvăluit cum se împarte între carieră și viața de familie.

„Cuplul suferă cel mai mult din toate astea. Cariera sigur că trebuie să meargă mai departe, copiii trebuie să fie organizați. Prioritară este Nina. Ea gravitează mai mult în jurul nostru. De când s-a născut este foarte veselă, plânge foarte rar, doar dacă are o problemă, dar e un copil foarte senin”, declara Laura Cosoi, la Știrile Antena Stars.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au devenit soț și soție în 2015, sunt părinții a cinci fetițe și formează unul dintre cele mai admirate cupluri. În cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a vorbit despre felul în care ea și soțul ei reușesc să se sprijine zi de zi. De asemenea, ea a dezvăluit cum o surprinde soțul ei.

„Pentru mine contează foarte mult că responsabilitatea este împărțită. Cosmin este tatăl lor și este prezent în viața lor, inclusiv în momentele solicitante. Uneori, ajutorul de care am nevoie este foarte concret: să pot să mă odihnesc puțin sau să nu mai fiu eu cea care răspunde la toate solicitările. Sunt seri în care Nina se liniștește în brațele lui și acea schimbare simplă ne face bine tuturor. Când ești obosită, contează enorm să simți că persoana de lângă tine observă și preia.