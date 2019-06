Legătura specială a lui Cosmin Seleși cu Adrian Pintea și Olga Tudorache. ”Pentru mine, sunt niște icoane!”

Cosmin recunoaște că își face cu drag meseria, dar că notorietatea și banii vin din colaborările pe care le are cu Antena 1, el prezentând de ani buni, alături de Alina Pușcaș, emisiunea de divertisment „Te cunosc de undeva!”.

În ceea ce privește actoria, ne-a vorbit despre cei doi mentori pe care i-a avut și cărora le datorează faptul că în ziua de azi este un profesionist apreciat în teatru și în film, chiar dacă spuma cinematografiei românești îl ocolește pe motiv că e „consumat”, pentru că apare la televizor.

Profesorul Adrian Pintea l-a inițiat în Actorie pe Cosmin Seleși

„Întâlnirea cea mai importantă din viața mea a fost cu Adrian Pintea, care mi-a fost profesor, și cu doamna profesoară Olga Tudorache. Ei au însemnat mult, pentru că noi în facultate am stat zi de zi, de dimineață până noaptea, cu oamenii ăștia, eram o familie. Pentru mine sunt niște icoane”, a declarat, pentru Libertatea, Cosmin Seleși.

Întâlnirea cu Olga Tudorache a fost benefică pentru cariera lui Cosmin Seleși

Din primii bani câștigați i-a luat orhidee mamei

Ca orice tânăr aflat la început de drum, Seleși era entuziasmat și absorbea ca un burete informațiile, sfaturile și lecțiile pe care i le ofereau regretații săi profesori.

A avut șansa să intre în pâine încă din primii ani de facultate, când a ajuns în distribuția unui serial. ”Eram în anul al doilea de facultate și am făcut un serial cu Vizante, cu Zamfirescu și cu Pavlu, ei erau mai mari în școală. Îmi aduc aminte că am filmat înainte de 8 martie, așa că am avut bani. Apăruseră orhideele acelea în cutiuțe. Am cumpărat una. M-am dus acasă la Zalău cu o floare din aceea pentru mama”, ne-a povestit el despre primii bani câștigați.

Cosmin Seleși are multe proiecte de teatru

Azi, după ani de experiență pe scena teatrului, Seleși spune că se bucură cel mai mult de aplauzele oamenilor. ”Aceea e mulțumirea. Mai e o vorbă: cine e primul în stația de autobuz, actorul sau spectatorul? După spectacol, te întorci la viața ta de zi cu zi”, a conchis el.

Citește și: INTERVIU EXCLUSIV | Din Drumul Taberei, primar în Germania! Octavian Ursu le dă sfaturi politicienilor români: „Să fie corecți și harnici. Să-și câștige respectul în țară, dacă vor respect în afară”

Citește mai multe despre Cosmin Seleşi și profesori pe Libertatea.