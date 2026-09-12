Prestigiosul trofeul „Leul de Aur” de la cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția a fost atribuit, sâmbătă, dramei „Femeie necunoscută”, regizată de May el-Toukhy, singura regizoare prezentă cu un lungmetraj în competiția principală din acest an, relatează Euronews.

O dramă tulburătoare despre trecutul postbelic

Producția daneză „Femeie necunoscută” urmărește povestea Mariei, o tânără bonă și menajeră care își reconstruiește viața în Danemarca de după Ocupația nazistă, căsătorindu-se cu angajatorul ei văduv și înstărit.

Statutul său proaspăt dobândit este însă amenințat de un secret rușinos: o relație intimă din trecut cu un soldat german.

Interpretarea excepțională a actriței Mathilde Arcel i-a adus acesteia premiul pentru Cea mai bună actriță.

Emoționată pe scenă, Arcel a mărturisit că acesta este primul său rol principal și prima participare la un festival de film de o asemenea amploare.

Ovații de 25 de minute pentru un documentar despre Gaza

Unul dintre cele mai tensionate și discutate momente ale galei a fost premierea documentarului „NAZA”, realizat în secret de cineaștii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor.

Distins cu Premiul Special al Juriului, filmul prezintă mărturiile a 24 de cadre din armata israeliană și serviciile de informații privind strategiile militare și impactul asupra civililor din Gaza.

Inclus târziu în programul oficial, documentarul a fost primit la premieră cu ovații în picioare care au durat 25 de minute, stabilind un record al ediției.

Marii laureați ai galei

Juriul internațional, prezidat de actrița și regizoarea Maggie Gyllenhaal, a oferit Marele Premiu al Juriului (Leul de Argint) regizorului sud-coreean Lee Chang-dong pentru pelicula „Possible Love”, o revenire pe marele ecran după opt ani de la succesul filmului „Burning”.

Titlul de Cel mai bun regizor i-a revenit lui Ilya Krzhanovsky pentru „Dau”, un proiect epic despre fizicienii sovietici, realizat pe parcursul a mai bine de două decenii.

Krzhanovsky, care a renunțat la cetățenia rusă în semn de protest față de războiul din Ucraina, i-a dedicat premiul mamei sale și poporului ucrainean.

La categoria masculină, premiul pentru Cel mai bun actor i-a fost decernat lui John Malkovich pentru rolul din comedia neagră cu spioni „Wild Horse Nine”, regizată de Martin McDonagh.

Alte distincții importante acordate la Veneția:

Stéphane Brizé a primit premiul pentru Cel mai bun scenariu cu drama corporativă „Un mic soldat bun”.

Malou Khebizi a fost distins cu Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor în ascensiune, datorită prestației din „15/18 (A Place to Heal)”.

Reușită istorică pentru regizoarea Alina Șerban

Cinematografia din România a marcat un moment de mândrie la ediția din acest an. Lungmetrajul „Eu contez” („I Matter”), scris și regizat de Alina Șerban, a fost recompensat cu Premiul Publicului „Armani beauty”.

Coproducția România-Germania-Belgia marchează debutul în regie de lungmetraj al Alinei Șerban, care devine astfel prima regizoare romă din România prezentă cu o peliculă în cadrul Festivalului de Film de la Veneția.

Pelicula spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut.

Ea își pune speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea și sentimentul de familie pe care și le dorește. Trecerea la viața independentă se dovedește însă mai dificilă decât se aștepta.