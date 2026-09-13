Prețurile carburanților au fost actualizate duminică, 13 septembrie 2026. După valul de scumpiri de sâmbătă, benzina a rămas la aceleași tarife în marile rețele din București, însă motorina s-a scumpit din nou la unele benzinării. Prețurile minime sunt stabile în majoritatea marilor orașe, cu excepția Timișoarei, unde cea mai ieftină motorină costă cu 3 bani mai mult decât sâmbătă, potrivit Peco Online.

Șoferii care alimentează duminică găsesc o piață mai stabilă decât în ziua precedentă. În București, cea mai ieftină benzină costă în continuare 9,91 de lei/litru, iar motorina pornește de la 10,37 de lei/litru. Prețul motorinei a suferit însă noi majorări la pompă: Socar și Rompetrol au crescut tarifele cu până la 6 bani pe litru.

Cât costă benzina în București, duminică, 13 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins duminică între 9,91 de lei/litru și 9,97 de lei/litru în principalele rețele analizate. La Petrom, benzina costă în continuare 9,91 de lei/litru, fără nicio modificare față de sâmbătă. Același tarif este afișat și la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr. Celelalte două stații Socar din Capitală vând benzina cu 9,94 de lei/litru. La Lukoil, litrul de benzină costă 9,96 de lei, iar MOL, OMV și Rompetrol afișează 9,97 de lei/litru.

Față de sâmbătă, prețurile analizate au rămas neschimbate. Cea mai ieftină benzină din Capitală costă, așadar, tot 9,91 de lei/litru.

Cât costă motorina în București, duminică, 13 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată duminică în București la prețuri cuprinse între 10,37 de lei și 10,49 de lei/litru. La Petrom, motorina costă în continuare 10,37 de lei/litru, astfel că prețul minim din Capitală este neschimbat față de sâmbătă. La OMV și MOL, litrul costă 10,43 de lei, fără modificări față de ziua precedentă. Lukoil afișează 10,44 de lei/litru.

Au apărut însă noi scumpiri la Socar și Rompetrol. Stația Socar de pe strada Vasile Lascăr afișează duminică 10,43 de lei/litru, față de 10,37 de lei sâmbătă, o creștere de 6 bani. Celelalte două stații Socar au ajuns la 10,44 de lei/litru, de la 10,39 de lei.

La Rompetrol, motorina costă duminică 10,49 de lei/litru, cu 6 bani mai mult decât sâmbătă, când era 10,43 de lei. Cea mai ieftină motorină din București rămâne însă la 10,37 de lei/litru, același nivel ca în ziua precedentă. Motorina beneficiază în continuare de reducerea temporară a accizei. Până pe 15 septembrie, acciza efectivă este de 2.103,22 de lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 13 septembrie 2026

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 de lei/litru și este disponibilă duminică la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60. Prețul minim național este același ca sâmbătă, însă s-a schimbat stația care îl afișează. În ziua precedentă, benzina cu 9,49 de lei/litru putea fi găsită la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 13 septembrie 2026. Sursă foto: Peco-Online

Cea mai ieftină motorină din țară costă în continuare 9,99 de lei/litru și este vândută tot la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș. Tariful este neschimbat față de sâmbătă. În București, cea mai ieftină benzină costă 9,91 de lei/litru, iar motorina pornește de la 10,37 de lei/litru, ambele valori minime fiind neschimbate. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,89 de lei/litru, iar motorina - de la 10,35 de lei/litru, aceleași prețuri minime ca sâmbătă. În Timișoara, benzina costă în continuare de la 9,89 de lei/litru. Motorina pornește însă de la 10,37 de lei/litru, față de 10,34 de lei sâmbătă, ceea ce înseamnă o scumpire de 3 bani.

La Iași, benzina este disponibilă de la 9,91 de lei/litru, iar motorina - de la 10,37 de lei/litru, fără modificări ale prețurilor minime. Situația este identică în Constanța: benzina pornește de la 9,91 de lei/litru, iar motorina de la 10,37 de lei/litru.