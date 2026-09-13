Închiderea Strâmtorii Ormuz și creșterea costului de transport au intensificat concurența dintre țări și armatori pentru a-și asigura propriile flote de petroliere. O navă la mâna a doua poate costa acum cu până la 40% mai mult decât una nou construită.

Costurile transportului maritim din cauza războiului din Iran

Războiul din Iran remodelează transportul maritim global, după ce închiderea Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală care până în martie transporta 20% din rezerva mondială de hidrocarburi, forțează industria să intre în teritoriu neexplorat.

Petrolul și gazele încă se transportă din Golful Persic, dar numai prin tactici care odinioară ar fi fost de neconceput, cum ar fi oprirea sistemelor de urmărire prin satelit ale super-petrolierelor sau transferul de marfă pe mare și la costuri exorbitante.

Navigarea prin Ormuz devine din ce în ce mai riscantă și costisitoare și deținerea unui petrolier a devenit cheia pentru transportul unor mărfuri de care lumea are încă nevoie disperată.

Perspectiva de a deține nave în loc să le închirieze atrage națiunile producătoare de petrol și a declanșat o cursă acerbă pentru achiziționarea de flote de petroliere.

Pentru exportatorii de țiței, controlul capacității petrolierelor a devenit o prioritate strategică, în ciuda prețurilor ridicate și a ofertei limitate pe o piață dominată de o mână de operatori. Proprietarii de petroliere și companiile de transport maritim au parte de profituri neașteptate, pe măsură ce valorile navelor cresc odată cu ratele de transport.

20 de milioane de dolari pentru un drum prin Ormuz

La sfârșitul lunii august, directorul executiv al companiei franceze TotalEnergies a estimat costul transportului de petrol prin Ormuz la 20 de milioane de dolari pe călătorie.

Armatorii de nave se confruntă acum cu riscuri substanțial mai mari dacă aleg să opereze în zonă, ceea ce duce la creșterea atât a ratelor de transport, cât și a primelor de asigurare maritimă.

Efectul a fost deosebit de pronunțat pe piața transportatorilor de țiței foarte mari (VLCC), petrolierele gigantice capabile să transporte aproximativ două milioane de barili de țiței și concepute pentru rute pe distanțe lungi, unde prețurile au crescut odată cu cererea.

„Prețul petrolierelor second-hand a crescut vertiginos de la închiderea Strâmtorii Ormuz, iar unele nave second-hand sunt acum evaluate mai mult decât cele noi, deoarece ar dura doi până la trei ani pentru a construi o navă nouă”, a declarat Erica Tsirikou, analist pe piețele de transport maritim la firma britanică de consultanță în mărfuri și energie Argus, citată de El Pais.

Potrivit lui Tsirikou, o navă petrolieră second-hand valorează acum aproximativ 182 de milioane de dolari, comparativ cu aproximativ 130 de milioane de dolari pentru o navă nouă. Între timp, petrolierele Suezmax second-hand, care sunt proiectate să tranziteze Canalul Suez, și navele Aframax, care deservesc rute mai scurte, sunt evaluate la aproximativ 130 de milioane de dolari, respectiv 95 de milioane de dolari.

În schimb, prețurile pentru navele noi se ridică la aproximativ 89 de milioane de dolari pentru o Suezmax și 75 de milioane de dolari pentru o Aframax.

„Există o concurență acerbă pentru achiziționarea acestor petroliere second-hand, ceea ce a crescut prețurile de vânzare”, a adăugat ea. A aștepta doi sau trei ani pentru construirea unui nou petrolier este un lux pe care puțini și-l pot permite, mai ales pentru cei care speră să profite de tarifele ridicate actuale la petrol și transportul de mărfuri.

Țițeiul Brent a urcat din nou, în timp ce costul transportului petrolului continuă să crească. Potrivit lui Jorge Molinero de la firma de consultanță în mărfuri Sparta, tariful de transport pentru un VLCC care operează pe o rută Orientul Mijlociu-Asia a crescut de la 5,4 milioane de dolari la peste 36 de milioane de dolari.

„Navele au avut întotdeauna o dimensiune strategică, dar criza din Ormuz a amplificat-o considerabil, în special în sectorul petrolierelor. Atunci când capacitatea de a transporta propriul petrol nu mai poate fi considerată de la sine înțeleasă, deținerea navelor care îl transportă încetează să fie o decizie pur comercială”, a declarat Veson Nautical, o companie de tehnologie și date maritime pentru transportul maritim.

„Proprietarii de nave sunt reticenți în a vinde nave care generează profituri puternice, ceea ce înseamnă că sunt disponibile mai puține nave pe piață, iar prețurile cresc și mai mult”.

Niels Rasmussen, analist șef în domeniul transporturilor maritime la Consiliul Maritim Baltic și Internațional (BIMCO), notează: „De la începutul anului, prețul mediu al unui petrolier cu o vechime de cinci ani a crescut cu 35%. Prețurile super-petrolierelor au crescut cu aproape 40%”.

Cine a știut să se orienteze înainte de războiul din Iran

Pe măsură ce armatorii își păstrează petrolierele, constructorii de nave se confruntă cu o cerere tot mai mare atât din partea națiunilor producătoare de petrol, cât și a principalelor țări importatoare.

„Șantierele navale sunt copleșite de comenzi pentru nave comerciale. Aceasta este o piață extrem de concentrată, dominată de un număr mic de jucători”, a declarat Jaime Rodrigo Larrucea, profesor de drept maritim la Universitatea Politehnică din Catalonia și doctorand atât în ​​drept, cât și în inginerie nautică.

Gigantul sud-coreean Sinokor și-a consolidat poziția de cel mai mare operator mondial de super-petroliere prin achiziționarea a zeci de petroliere la începutul acestui an, înainte de izbucnirea războiului din Iran. De atunci, a închiriat multe dintre aceste nave la tarife semnificativ mai mari.