Lora s-a accidentat în cursul antrenamentului MMA. „Să sperăm că nu e nevoie de operație”

„Avem o orteză. E ca un ghips. Am venit cu marker și pentru autograf. Ieri am fost foarte agitată. După emisiune, am avut de filmat ceva drăguț: un antrenament MMA.

Cum eram așa tensionată, am zis: «măi, ce idee bună, de când n-am mai dat un pumn sănătos”. La antrenamente, exact la încălzire… N-am dat în om, am dat în saci, în perne.

Cu dreptul perfect dau, pentru că la stângul am avut și tibia, și peroneul rupte, cumva instinctul corpului meu a fost să-și apere tibia și am dat cu laba piciorului și am nimerit într-o margine și s-a fisurat osul ăsta. Am dat în perna aia, dar am dat în margine, foarte tare”, a spus Lora la PRO TV.

„Am zis «au», dar nu m-am oprit. Am alergat și m-am trântit, am făcut prinsoare. După ce s-a terminat antrenamentul și am pășit din sală și s-a dus adrenalina… «Au», du-te la spital, fă radiografia.

Am fisură și să sperăm că dacă sunt cuminte n-o să fie nevoie de operație. Trebuie să țin trei săptămâni (n.r. – orteza). (…) Mă doare”, a continuat ea.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cealaltă versiune a poveștii din Ojdula, satul în care a fost ucis Arthur. „Aici e teroare cu urșii. Trebuia împușcat tot”

Avertismentul expertului în sănătate publică Răzvan Cherecheș: „Vom avea o scădere a ratei de vaccinare”. Cum explică

Noi maratoane de vaccinare, de azi, în mai multe orașe din țară. Tinerii au un centru dedicat în Mamaia

PARTENERI - GSP.RO „Am pierdut tot în cazino, iar Anamaria Prodan m-a lăsat baltă”. Mărturiile neștiute ale unui badboy din Craiova

Playtech.ro BOMBĂ! Divorț ȘOC în showbizul românesc! Cove și Lora au fost ULUIȚI

Observatornews.ro Alexandra, o poliţistă de la Brigada Rutieră, a murit de cancer la 41 de ani. "Îi părea nespus de rău că se duce". Doi copii minori au rămas fără mamă

HOROSCOP Horoscop 14 mai 2021. Leii sunt invitați să acorde mai multă atenție valorilor care îi apropie de propriul suflet

Știrileprotv.ro Un sucevean a filmat un urs în timp ce-i mânca vițelul. Animalul ar fi ucis până acum 5 vite VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE VIDEO: 10 suporteri din fotbalul românesc „zboară pe sub apă” (Publicitate)