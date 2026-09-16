Lidl a lansat în Germania un proiect pilot revoluționar pentru industria de retail: primul camion electric complet autonom care circulă pe drumurile publice fără cabină, fără șofer și fără personal de siguranță la bord, relatează cotidianul regional HNA.

Cum funcționează livrările fără șofer în Edermünde

Testele au loc în localitatea Edermünde, din apropiere de Kassel, unde vehiculul dezvoltat de compania suedeză de tehnologie Einride efectuează curse zilnice între centrul de distribuție și un magazin Lidl din zonă.

Camionul parcurge traseul stabilit de până la trei ori pe zi, având o capacitate de transport de 15 europaleți de mărfuri uscate.

Proiectul pilot se desfășoară pe o perioadă de patru luni, timp în care camionul autonom urmează să transporte peste 3.000 de paleți.

Circulația pe drumurile publice este posibilă datorită aprobării oficiale acordate de Autoritatea Federală pentru Transportul Auto din Germania (KBA), o premieră absolută pentru o astfel de tehnologie pe teritoriul german.

Vehiculul este încadrat la nivelul SAE 4 de autonomie. Aceasta înseamnă că camionul se deplasează independent, fără nicio intervenție umană, pe o secțiune bine definită de drum public de câteva sute de metri.

Răspunsul la criza acută de personal din transporturi

Pentru gigantul din domeniul retailului, inițiativa reprezintă un test esențial de evaluare a eficienței tehnologice în operațiunile zilnice.

Reprezentanții diviziei de logistică ai Lidl au subliniat că automatizarea și inteligența artificială constituie piloni esențiali pentru menținerea unui lanț de aprovizionare stabil și constant.

Sectorul comercial din Germania se confruntă în prezent cu presiuni tot mai mari legate de lanțurile de aprovizionare și cu o lipsă acută de șoferi de camion.

Testul din Edermünde oferă companiei ocazia de a colecta date valoroase înainte de a extinde sistemul la nivelul rețelei sale extinse, ce numără peste 3.250 de magazine și 39 de centre logistice în Germania.

Ce urmează pentru tehnologia vehiculelor autonome

Dacă prima fază a proiectului își atinge obiectivele, Lidl intenționează să treacă la o etapă superioară, bazată pe un model de livrare cu mai multe opriri pe traseu.

Fondatorii Einride atrag atenția că procesul de autorizare din Germania este unul dintre cele mai riguroase din lume, ceea ce transformă acest succes într-un moment de referință pentru industria auto globală.