După aproximativ o săptămână, Loredana Pălănceanu a stat de vorbă cu Libertatea despre experiența trăită în Republica Dominicană, la Survivor România 2026.

Bianca Stoica este determinată și ambițioasă

„Eliminarea mea din Survivor România a fost, într-adevăr, un moment emoționant și pentru mine, dar și pentru cei care mă susțineau. Sincer, nu mă așteptam să plec atunci, mai ales pentru că pe parcursul competiției reușisem să aduc foarte multe puncte echipei. Mă simțeam destul de încrezătoare, mai ales pe finalurile de traseu, unde, de multe ori, reușeam să recuperez.

În duel, însă, mingea de la final nu a vrut deloc să intre în coș și a fost pur și simplu un moment de ghinion. Așa este competiția: uneori câștigi, alteori pierzi într-o secundă! Am plecat însă cu capul sus pentru că știu că am dat tot ce am avut mai bun în fiecare probă.

Nu mă așteptam să fiu prima dintre fete care pleacă din ceea ce noi numeam «Sfânta Cincime». Simțeam că mai am energie și motivație să merg mai departe. Totuși, competiția este plină de surprize și strategii. Cred că Bianca Stoica are șanse mari să ajungă cât mai departe, este o concurentă determinată și foarte ambițioasă”, a spus Loredana Pălănceanu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată în ce relații a rămas cu băieții eliminați din tribul Războinicilor, „Profa de Mate”, așa cum este ea cunoscută în mediul online, a spus că se înțelege bine cu aceștia.

„Cu toți băieții din trib care au fost eliminați înaintea mea am rămas în relații foarte bune. Experiențele trăite împreună într-un loc atât de dur creează legături speciale între oameni. Când treci prin foame, oboseală, dor de casă și totuși reușești să mergi mai departe alături de acei oameni, relațiile devin mult mai puternice”, a adăugat Loredana Pălănceanu.

Concurenta de la Survivor România 2026 a vorbit pentru Libertatea și despre cea mai grea parte din emisiunea de la Antena 1, afirmând totodată că nu are niciun regret după ce a părăsit show-ul.

Lipsa mâncării, cea mai grea parte pentru Loredana Pălănceanu

„Cea mai grea parte a competiției a fost, fără îndoială, lipsa mâncării. Foamea constantă îți afectează energia, starea de spirit și chiar felul în care gândești. În același timp, însă, această provocare te face să îți descoperi limitele și să vezi cât de mult poți rezista atunci când îți dorești cu adevărat să continui.

Nu am niciun regret după participarea mea la Survivor România. Din contră, sunt foarte mândră de parcursul meu. Am dat tot ce am avut mai bun pe trasee, am luptat pentru echipa mea și am demonstrat că pot face față unor provocări extrem de dificile, chiar dacă sunt profesoară de matematică și nu am făcut sport de performanță”, a încheiat Loredana Pălănceanu interviul pentru Libertatea.

