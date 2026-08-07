Astfel că, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner, pe 17 iulie 2026, pagina de Wikipedia a sportivului a fost modificată. Vedeta susține că altcineva a preluat conturile de Instagram și Facebook ale lui Felix, la cererea familiei.

„Viața personală”. Mai exact, ultimii 12 ani din viața lui Felix – perioada în care el a avut relația cu Mihaela Rădulescu.

„Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit, fie… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România”, a scris vedeta.

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Mihaela sugerează că această ștergere nu este întâmplătoare. „Aia nu a fost o viață împărtășită” pare să fi devenit, spune ea, un proiect în desfășurare, cu mai multe forțe implicate.

„Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o versiune diferită, modificată ca să se potrivească intereselor actuale. Doamne, trebuie să le fie frică de mine… Crezi că vor încerca să-mi șteargă și paginile de social media? Sau sutele de articole din presă despre relația noastră? Sau miile de fotografii și videoclipuri cu noi, din toată lumea sau… doar de acasă, la micul dejun? Cine crezi că mă șterge și de ce?”, a spus Mihaela Rădulescu pe contul de socializare.

Mihaela Rădulescu a venit și cu dovada și a publicat două capturi de ecran din pagina de editare Wikipedia. Prima arată revizia din 17 iulie 2026, ora 19.54, în care editorul a justificat ștergerea secțiunii „Viața personală” prin mențiunea „blog, not a reliable source”.

A doua captură evidențiază textul eliminat, care menționa relația dintre Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu. „Îmi pare atât de rău, Felix…”, a încheiat Mihaela mesajul.

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