Intrată la duel cu Alina Oprea (Lena), Luiza Condrea s-a văzut eliminată din emisiunea de la PRO TV, însă suferința pierderii i-a mai fost îndulcită de banii pe care i-a primit pentru a participa la „Desafio: Aventura”.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, „Prințesa cu volănașe”, așa cum mai este cunoscută concurenta de la „Desafio: Aventura”, a primit 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda.

Astfel, pentru că a rezistat în show-ul de la PRO TV nu mai puțin de 11 săptămâni, Luiza Condrea s-ar fi ales în cont cu suma de 16.500 de euro!

„Îmi doresc foarte mult să fiu văzută, apreciată și cunoscută, adică să apar la TV! Pentru că este jobul în care eu m-am regăsit de mică, deși în prezent activez în alt domeniu, cumva sufletul meu se îndreaptă spre acest domeniu, al televiziunii”, spunea Luiza Condrea înainte să participe la „Desafio: Aventura”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

După duelul de eliminare, Alina Oprea (Lena) a reacționat în mediul online, fiind surprinsă de faptul că Florin Prunea a fost de partea ei în discuțiile pe care acesta le-a purtat cu alți colegi de la „Desafio: Aventura”, când concurenta nu era de față.

„Vreau doar să îi mulțumesc domnului Prunea pentru cuvintele și pentru susținerea lui. Sincer, nu știam cât de mult a fost acolo pentru mine, până acum. Este un om cu coloană vertebrală, un om cu caracter rar, care în această experiență mi-a fost ca un tată. În momentele grele a reușit să-mi aducă zâmbetul înapoi. Și a fost singurul om care a spus lucrurilor pe nume. Și pentru asta îi sunt recunoscătoare”, a spus Alina Oprea (Lena) când a văzut emisiunea la televizor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE