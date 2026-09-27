Traficul pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse este oprit astăzi, 27 septembrie 2026, între orele 11.00 și 12.00, pentru toate vehiculele. Măsura este necesară pentru desfășurarea Crosului Internațional Alergarea Spiritului Liber Ruse-Giurgiu, ajuns la a IX-a ediție.

La competiție participă aproximativ 450 de alergători, care vor traversa podul în cadrul cursei programate între orele 11.00 și 13.00. În acest interval, traficul rutier va fi complet suspendat timp de o oră, pentru a asigura siguranța participanților.

„Recomandăm șoferilor să își planifice cu atenție deplasările, ținând cont de restricțiile temporare și să respecte indicațiile autorităților din teren”, transmite Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Circulația rutieră pe pod va fi reluată după ora 12.00. Poliția de Frontieră, în colaborare cu autoritățile române și bulgare, se ocupă de gestionarea traficului în zonă pe durata evenimentului sportiv.

În orașul Giurgiu, traficul va fi restricționat după cum urmează:

În intervalul orar 08.00-14.00 în zona Pieței Unirii, perimetrul delimitat de intersecţia Parc Alei - str. Episcopiei, intersecția cu str. Nicolae Bălănescu, str. General Berthelot, intersecția cu str. Hristo Botev, intersectie Romarta.

În totalitate, în intervalul orar 10.00-14.00, pe traseul de desfăşurare a evenimentului:Bulevardul Bucureşti, segmentul cuprins între punctul de plecare Piaţa Unirii (esplanada Teatrului Tudor Vianu) - sens giratoriu Kaufland;