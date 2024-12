Cel de-al doilea sezon al show-ului debutează pe 13 ianuarie 2025 și va fi difuzat lunea, marțea și miercurea. Pentru Libertatea, Magicianul Robert Tudor și soția Elena au vorbit despre show-ul în care s-au aventurat.

Libertatea: Primul reality show împreună. Ce v-a făcut să acceptați această experiență? Cât ați stat pe gânduri până să confirmați participarea?

-Ne-a atras ideea de a ieși din zona noastră de confort și de a ne descoperi într-un alt context decât cel obișnuit. Am văzut acest reality show ca pe o provocare și o oportunitate de a ne testa relația în condiții speciale. Sigur, am stat puțin pe gânduri, pentru că nu este o decizie ușoară, dar am simțit că e momentul potrivit pentru o astfel de experiență.

– Ce a însemnat pentru fiecare dintre voi să fiți departe de copiii voștri? Este prima dată când plecați amândoi, fără să puteți vorbi deloc?

– A fost, fără îndoială, cea mai grea parte a acestei experiențe. Pentru noi, copiii sunt centrul universului, iar distanța fizică și imposibilitatea de a comunica au fost adevărate provocări emoționale. Da, este prima oară când plecăm amândoi pentru o perioadă atât de lungă, fără contact cu ei, și asta ne-a făcut să apreciem și mai mult timpul petrecut împreună ca familie.

Robert Tudor și Elena: „Nu știam cum vom reacționa sub presiune”

– Cu ce temeri ați intrat în acest show și cât de mult s-au accentuat/diminuat odată cu primele probe?

– Temerea principală a fost legată de adaptarea la ritmul concursului și de testele la care va fi supusă relația noastră. Nu știam cum vom reacționa sub presiune sau în fața unor situații neprevăzute. Însă, după primele probe, am descoperit că suntem mai puternici împreună decât ne imaginam, iar temerile inițiale au început să se diminueze.

– Cum a fost relația cu ceilalți concurenți? Vă cunoșteați cu vreunii dintre ei, înainte de începerea filmărilor?

– Ne-am înțeles bine cu ceilalți concurenți, iar atmosfera a fost una plăcută, deși uneori competiția își spunea cuvântul. Pe unii dintre participanți îi cunoșteam din alte contexte, dar am avut ocazia să legăm noi prietenii și să descoperim oameni frumoși.

„Relația noastră înseamnă unitate, comunicare și susținere necondiționată”

– Dacă priviți la relația voastră și dezvoltarea ei peste ani, care considerați că ar fi cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat unul de la celălalt?

– Credem că răbdarea, comunicarea și respectul sunt lecțiile cele mai importante pe care ni le-am oferit reciproc. Am învățat să ne susținem unul pe celălalt, indiferent de obstacole, și să rămânem o echipă în toate momentele vieții noastre.

– Ce sfaturi ați avea voi pentru cei care se află la începutul unei relații? Ce „secrete” le-ați oferi, având în vedere ce v-a ținut pe voi aproape?

– Secretul este să construiești relația pe sinceritate și să nu uiți că partenerul tău este și prietenul tău cel mai bun. În plus, trebuie să fii dispus să crești împreună cu persoana de lângă tine, să înveți să ierți și să lupți pentru relație, atunci când este nevoie.

– Dacă ați scrie o carte despre relația voastră, ce nume ar avea? Și cum s-ar numi capitolul dedicat participării la Power Couple?

– Cartea s-ar putea numi „Power Couple: Arta de a fi împreună”, pentru că relația noastră înseamnă unitate, comunicare și susținere necondiționată, în special în rolul de părinți și parteneri. Capitolul dedicat participării la Power Couple s-ar numi „Cum să te înțelegi cu aproapele tău”, o lecție despre echilibru, încredere și găsirea unei voci comune chiar și în cele mai intense momente. În final, relația noastră este despre a fi o echipă în familie, pentru copii, dar și unul pentru celălalt.

