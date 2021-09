„Malmkrog”, filmul lui Cristi Puiu, a câștigat Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor la Gala UCIN

Regizorul Cristi Puiu nu a putut fi prezent la eveniment, iar premiul, anunţat de Adrian Păduraru, consilier în Ministerul Culturii, i-a fost înmânat producătorului Anca Puiu.

„Mulţumesc mult de tot. Am fost surprinsă puţin mai devreme, resurprinsă, din nou surprinsă, tot ce pot să spun este că suntem aici şi cred că am tot auzit vorbindu-se despre dragoste, despre iubire şi cred că nu se poate face film, sau artă în general, fără dragoste şi fără iubire. Noi am primit multă dragoste, multă iubire. Este un film românesc, vorbit în franceză. Nu mă îndoiesc că şi celelalte filme au fost greu de făcut, ştiu ce înseamnă să faci un film, dar vreau să mulţumesc foarte mult pentru dragostea cu care am fost înconjuraţi şi răsfăţaţi să ajungem să facem un astfel de film”, a spus Anca Puiu la primirea premiului.

Filmul lui Cristi Puiu a mai fost recompensat cu premii pentru Interpretare Masculină Rol Secundar – Istvan Teglas, pentru Imagine – Tudor Vladimir Panduru, pentru Costume – Oana Păunescu, pentru Decor – Cristina Barbu.

În luna februarie a anului trecut, pentru „Malmkrog”, Cristi Puiu a primit premiul pentru „cel mai bun regizor în secțiunea Encounters”, de la festivalul de film de la Berlin, acolo unde lungmetrajul a avut premiera mondială.

De atunci, filmul s-a bucurat de un real succes pe plan internațional. Presa străină a notat că ”Malmkrog” este o ”capodoperă plină de intensitate”. „O dramă de epocă cerebrală care îţi rămâne în minte”, notează criticul de film Peter Bradshaw în cotidianul britanic The Guardian, citat de Digi24.

„Un film de o seriozitate aproape intimidantă. Jocul actorilor este admirabil, date fiind cadrele lungi şi dialogurile maraton, iar realizarea, una meticuloasă: imaginea semnată de Tudor Panduru, fie pe timp de zi, fie pe timp de noapte, este picturală şi grandioasă”, a punctat şi Screen Daily.com despre „Malmkrog”.

Premiile UCIN acordate în acest an:

Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor – „Malmkrog”, regia Cristi Puiu;

– „Malmkrog”, regia Cristi Puiu; Premiul Special al Juriului – „colectiv”, regia Alexander Nanau;

– „colectiv”, regia Alexander Nanau; Premiul pentru regie „Lucian Pintilie” – Dan Chişu, pentru regia filmului „5 minute”;

– Dan Chişu, pentru regia filmului „5 minute”; Premiul pentru scenariu – Radu Jude, Gianina Cărbunariu, pentru scenariul filmului „Tipografic Majuscul”;

– Radu Jude, Gianina Cărbunariu, pentru scenariul filmului „Tipografic Majuscul”; Premiul pentru interpretare feminină – Maria Popistaşu, pentru rolul Eli din „Kaimos”;

– Maria Popistaşu, pentru rolul Eli din „Kaimos”; Premiul pentru interpretare masculină – Mihai Călin, pentru rolul Nicu Holban din „5 minute”;

– Mihai Călin, pentru rolul Nicu Holban din „5 minute”; Premiul pentru interpretare feminină rol secundar – Irina Rădulescu pentru rolul Ana din filmul „Urma”;

– Irina Rădulescu pentru rolul Ana din filmul „Urma”; Premiul pentru interpretare masculină rol secundar – Istvan Teglas, rolul Istvan din „Malmkrog”;

– Istvan Teglas, rolul Istvan din „Malmkrog”; Premiul pentru imagine – Tudor Vladimir Panduru, pentru imaginea filmului „Malmkrog”;

– Tudor Vladimir Panduru, pentru imaginea filmului „Malmkrog”; Premiul pentru costume – Oana Păunescu, pentru costumele filmului „Malmkrog”;

– Oana Păunescu, pentru costumele filmului „Malmkrog”; Premiul pentru decor – Cristina Barbu, pentru decorul filmului „Malmkrog”;

– Cristina Barbu, pentru decorul filmului „Malmkrog”; Premiul pentru montaj – Letiţia Ştefănescu, pentru montajul filmului „5 minute”;

– Letiţia Ştefănescu, pentru montajul filmului „5 minute”; Premiul pentru coloana sonoră – Alexandru Dumitru, pentru coloana sonoră a filmului „Urma”;

– Alexandru Dumitru, pentru coloana sonoră a filmului „Urma”; Premiul pentru muzică originală „Adrian Enescu” – Marius Leftărache, Matei Stratan, Cristina Chiosea, pentru muzica filmului „Urma”;

„Adrian Enescu” – Marius Leftărache, Matei Stratan, Cristina Chiosea, pentru muzica filmului „Urma”; Premiul pentru Film Documentar – „Acasă”, regia Radu Ciorniciuc şi, ex aequo, „Lemn”, regia Monica Lăzurean Gorgan, Michaela Kirst, Ebba Sinzinger;

– „Acasă”, regia Radu Ciorniciuc şi, ex aequo, „Lemn”, regia Monica Lăzurean Gorgan, Michaela Kirst, Ebba Sinzinger; Premiul pentru scurtmetraj de ficţiune – „În noapte”, regia Ana Pasti;

– „În noapte”, regia Ana Pasti; Premiul pentru film de animaţie – „Moartea şi cavalerul”, regia Radu Gaciu;

– „Moartea şi cavalerul”, regia Radu Gaciu; Premiul pentru film de televiziune – „Cine eşti tu, Cătălina? – Ecaterina Teodoroiu”, regia Cornel Mihalache şi, ex aequo, „Miluţă Gheorghiu”, regia Andreea Ştiliuc;

– „Cine eşti tu, Cătălina? – Ecaterina Teodoroiu”, regia Cornel Mihalache şi, ex aequo, „Miluţă Gheorghiu”, regia Andreea Ştiliuc; Premiul Opera Prima „Alexandru Tatos” – „Acasă”, regia Radu Ciorniciuc;

– „Acasă”, regia Radu Ciorniciuc; Premiul Speranţe cinematografice – „Doi fără”, regia Miruna Minculescu.

– „Doi fără”, regia Miruna Minculescu. O Diplomă de Excelenţă i-a fost acordată lui Dumitru Murariu.

i-a fost acordată lui Dumitru Murariu. Un premiu special i-a fost acordat Ilenei Perneş Dănălache pentru volumul „Artiştii, urme pe nisipul timpului”.

i-a fost acordat Ilenei Perneş Dănălache pentru volumul „Artiştii, urme pe nisipul timpului”. Premiul Uniunii Cineaştilor i-a revenit lui Cristian Radu Nema pentru volumul „Sergiu Nicolaescu – Un destin pentru România”.

i-a revenit lui Cristian Radu Nema pentru volumul „Sergiu Nicolaescu – Un destin pentru România”. Premiul special al Preşedintelui UCIN a fost decernat de Laurenţiu Damian lui Andras Demeter pentru remarcabilele spectacole cinematografice ale Casei de producţie TVR.

Gazda celei de-a 50-a Gale a Premiilor UNITER a fost prezentatoarea Iulia Vântur, iar momentele artistice au fost susţinute de Ozana Barabancea, Radu Gheorghe, Aurelian Temişan şi Nico. Ovidiu Niculescu, alături de Orchestra Operei Naţionale, au încheiat Gala UCIN 2021 cu piesa „1.000 de pahare”.

Foto: Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti

