În urmă cu o săptămână, sora mai mică a Deliei, Oana, și-a creștinat cel de-al doilea copil, Bogdan.

Mama Deliei și a Oanei a oferit detalii despre ce s-a întâmplat la evenimentul de familie.

„Mi-a plăcut botezul, dar eu am stat mai mult cu copiii. Am venit la biserică printre ultimii pentru că eu a trebuit să-i îmbrac pe copii, iar apoi am stat cu ei cât s-au îmbrăcat cei mari. Noi oricum ne-am distrat înainte de botez.

Oana e puţin irascibilă când aude zgomot. Şi la desene lasă sonorul foarte încet. De aici am tras concluzia că este foarte obosită. Acum sunt foarte multe ajutoare, am găsit şi bonă, de la 9 la 5″, a declarat Gina matache la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Sora Deliei, Oana, a născut în data de 17 martie, cel de-al doilea copil, un băiețel. Micuțul a cântărit 3,3 kilograme la naștere. Mama Deliei și a Oanei, interpreta de muzică populară Gina Matache, a dezvăluit că bebelușul va purta numele Bogdan. Oana mai are o fetiță, Jessie, din mariajul cu Răzvan Miheț.

