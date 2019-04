Manuela Hărăbor și-a crescut singură fiul, Andrei, diagnosticat cu autism. De câțiva ani, tatăl acestuia, plătește pensie alimentară, după cum a dezvăluit actrița la o emisiune de televiziune.

„Andrei este un bărbat de 28 de ani, înalt, frumos. Cu un suflet de copil… câteodată şi de 4 ani, de 7 ani sau de 12 ani. Au fost nişte încercări din partea lui Dumnezeu…. Din când în când ne ajută(n.r. tatăl lui Andrei), trebuie să spun asta. Îi plăteşte lui Andrei o pensie alimentară de câţiva ani. Din punctul ăsta de vedere, atât cât poate, face”, a declarat manuela într-un interviu pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.



„Eram studentă la actorie în anul 3. Am fost o familie unită, am învăţat din mers să fiu mamă. M-a ajutat mama foarte mult. Primele semnale au fost după vârsta de un an jumate. Până la doi ani am mers la toţi medicii pe care îi ştiam…

Cunoştinţele despre autism nu erau…. Cu greu am ajuns să primesc un diagnostic, după au început căutari. Unde mergem, ce tratamente facem…

A făcut ceva mai mult experimental, pentru că era singurul centru din ţară. Ne-am dat pe mâna unei asistente extraordinare Lucica. A reuşit într-un timp foarte scurt şi să-l determine pe Andrei într-o lună jumătate să vorbească. De acolo au început toate progresele lui”, a mai spus ea.

