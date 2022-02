Săptămâna trecută, Mara Bănică trecea prin mari emoții când o aducea pe lume pe fiica ei. Jurnalista mai are un băiețel dintr-o relație anterioară pe care îl iubește extraordinar de mult. Toată lumea a așteptat să o vadă pe fetița jurnalistei, iar aceasta a postat un video cu micuța.

„Ea este Donca Maria”, a scris Mara Bănică pe una dintre rețelele de socializare. Numele pe care jurnalista l-a ales fiicei sale este unul foarte rar întâlnit. Donca o chema și pe sora lui Serghei Mizil, iar Mara Bănică are o relație foarte bună cu acesta.

După ce a postat video cu Donca Maria, jurnalista a primit o mulțime de comentarii pe Facebook.

„E cumințică! Aseară a fost prima zi de adaptare. Nu am dormit deloc toată noaptea de grijă. Încerc să-mi revin după anestezie. Ieri, am ieșit din spital cu ea, iar după-amiază am fost să o declarăm. O cheamă Donca Maria. Am fost cu soțul meu s-o declar.

Mi-am dorit mult să am o fetiță cu numele Donca, încă de la primul copil. Eu și pe Dima îl strigam Donca când era în burtică! Nu am știut că e băiețel că nu stătea să vedem sexul. Am crezut până la șapte luni că e fetiță și că o va chema Donca” , a povestit Mara Bănică, pentru click.ro.

Soțul o ajută pe Mara Bănică

Jurnalista a decis să nu lase pe nimeni să se apropie de fiica ei, fiind această perioadă cu pandemia. Mara Bănică este ajutată de soțul ei, care îi este alături necondiționat.

„Acum e periculos cu bebelușii pe pandemie. Nu știi pe cine bagi în casă. Mi-e frică. Eu am fost și în timpul sarcinii foarte speriată să nu iau Covid. Acum o să stau eu cu soțul meu cu ea. Nu vrem să lăsăm pe nimeni să se apropie de ea”, a declarat Mara Bănică pentru sursa mai sus menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

PARTENERI - GSP.RO Apariție rară! Cum arată soția lui Victor Pițurcă. S-a fotografiat alături de Cristina Ich

Playtech.ro O nouă plecare șoc de la Antena 1?! Vedeta TV care s-a săturat, ce decizie a luat

Observatornews.ro Cazul băiețelului blocat în fântână, în Maroc. Copilul a fost scos la suprafață, în a cincea zi de la nenorocire, însă nu a supraviețuit

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2022. Berbecii ajung la concluzii cu totul diferite de cele în care au crezut până acum, iar asta îi dă peste cap

Știrileprotv.ro De ce carantina durează acum doar 5 zile, indiferent dacă o persoană este sau nu vaccinată

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului