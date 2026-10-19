Mara Bănică, intervenție estetică la nivelul feței. Primele imagini. „Da, da, eu sunt! M-am dus să fac o magie”

Mara Bănică, prezentatoare de la Spynews TV, s-a lăsat pe mâna medicului estetician, iar transformarea este cu adevărat uimitoare. Vedeta și-a făcut o intervenție estetică la nivelul feței și a publicat primele imagini cu rezultatul obținut.

Mara Bănica este mulțumită de rezultat

Mara Bănică și-a făcut o intervenție estetică de estompare a ridurilor din zona frunții, așa cum chiar ea a dezvăluit pe pagina oficială de Facebook. „Da, da, eu sunt! M-am dus să fac o magie, să-mi dispară ridurile de pe frunte. Bine, n-o fac eu magia, doctorul e responsabil. Oricum, cine a inventat treaba asta... să-i dea Dumnezeu sănătate!”, a scris Mara Bănică, pe Facebook.

”Am primit multe mesaje în care mă întrebați ce am făcut ca să slăbesc. Am avut ambiție, cam despre asta este vorba. M-ați întrebat cât am slăbit, cred că vreo 20 de kg. Acum am 50 de kg, exact cât Anda Adam", a spus Mara Bănică, recent.

Cum a slăbit 4 kilograme în 7 zile

Mara Bănică a reușit să își surprindă complet fanii după ce a dezvăluit că a slăbit 4 kilograme în doar o săptămână, urmând un regim alimentar strict, dar clar structurat. Prezentatoarea TV arată mai bine ca niciodată și a decis să vorbească deschis despre dieta care i-a adus rezultate rapide, explicând pas cu pas ce a mâncat și ce reguli a respectat.

„În primele 4 zile aveți voie următoarele produse fără niciun fel de limită, la orice fel de oră.

– Brânzeturi cu maximum 7% grăsime, (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză, orice fel de cantitate, la orice oră);

– Legume crude: salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor care sunt interzise, conțin zaharururi.

– 1 ou fiert/zi;

– 200 g fructe/zi;

– 2 lingurițe ulei crud/zi;