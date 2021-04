Marcel Pavel a vorbit despre situația lui financiară în pandemie. „Am ajuns la fundul sacului”

Acesta a recunoscut că are de întreținut opt persoane și că îi este din ce în ce mai greu să facă față situației.

„Am făcut o imprudență prin 2008. Am investit aiurea banii în niște terenuri și de atunci nu-mi mai revin cu banii.

Trebuie să întrețin opt persoane și în pandemia asta e foarte greu. Am ajuns la fundul sacului! Dacă eram în altă țară, probabil eram milionar și aveam și avion la scară!”, a declarat Marcel Pavel, la „Xtra Night Show”.

Acum artistul așteaptă să se vaccineze, după ce anul trecut a fost infectat cu COVID-19.

„Mă vaccinez după Paște, am avut anticorpi. Am teamă de reacții adverse, sunt predispus la tromboze de atunci, de la tratament. Am 62 de ani totuși!”, a mai spus solistul.

Citeşte şi:

REPORTAJ din România unei pandemii seculare: sărăcia. Doi oameni fără adăpost au fost uitați de autorități într-un salon de la Urgențe

Patronul incineratorului de la Smârdan, trimis în judecată pentru furt de curent

Premierul nu mai poate revoca miniștri fără informarea partidelor din care fac parte. Ce mai prevede noul acord de funcționare a coaliției

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Medicul Adrian Marinescu, adevărul halucinant despre reinfectările cu covid-19 după vaccinare

Observatornews.ro Război în lumea clanurilor din Timişoara. Un interlop jură răzbunare duşmanilor cu pistolul în mână: ”Pe mine nu mă omorâţi, bă!”

HOROSCOP Horoscop 22 aprilie 2021. Fecioarele au nevoie de o concentrare reală pe ceea ce contează pentru ele

Știrileprotv.ro Ce și-a scris pe mână fostul polițist Derek Chauvin înainte să fie dus în arest. FOTO

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE (Publicitate) Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca