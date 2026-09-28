Marina Almășan începe astăzi emisiunea la care a lucrat în ultimele 3 luni. Prezentatoarea TV lansase, în urmă cu 10 zile, un mesaj dur după ce proiectul ei dedicat aniversării TVR fusese blocat înainte de debut. Iată că lucrurile s-au rezolvat și "Poarta Pangrati" se vede la TVR 2 de la ora 17.00.

Din 28 septembrie, de luni până joi, de la ora 17:00, Marina Almășan îi invită pe telespectatorii TVR 2 la „Poarta Pangrati”, un program aniversar, transmis în direct chiar din fața celebrei porți a Televiziunii Române.

Mirabela Dauer și Trupa Compact, invitații Marinei Almășan

Personalități a căror carieră a fost marcată de TVR, povești din cei 70 de ani ai Televiziunii Române, muzică, și amintiri se vor întâlni într-un show construit ca o călătorie prin timp. Invitații primei ediții sunt Mirabela Dauer și Trupa Compact.

Din 28 septembrie, de la ora 17:00, Marina Almășan propune telespectatorilor TVR 2 o nouă provocare: „Poarta Pangrati”. Titlul noului program trimite la un loc emblematic pentru istoria Televiziunii Române – poarta pe care, de-a lungul a șapte decenii, au trecut mari personalități ale României, dar și oameni care aveau să devină, mai târziu, vedete îndrăgite de public.

Emisiunea va fi transmisă chiar din stradă, în fața Porții Pangrati a Televiziunii Române

Gândită ca o cale de acces spre un adevărat „Tunel al Timpului”, „Poarta Pangrati” va aduce împreună personalități a căror viață a fost marcată de Televiziunea Română și români de nota 10 ai prezentului. Emisiunea va fi transmisă în direct, de luni până joi, de la ora 17:00, chiar din stradă, în fața Porții Pangrati a Televiziunii Române. Alături de Marina Almășan vor fi Costin Teodorescu, Florin Pește, Miruna Dascălu și Bogdan Vârsan.

Marina Almășan: „Mă întorc la legendara oră 5!”

Pentru Marina Almășan, noul program înseamnă și o întoarcere simbolică la o oră de difuzare care a marcat o etapă importantă din cariera sa.

„Intrând pe POARTA PANGRATI, mă întorc la legendara oră 5! Desigur că nu mai sunt aceleași nici condițiile, nici România nu mai e aceeași… chiar și noi ne-am schimbat, pe alocuri! Însă, intrând în fiecare zi, de luni până joi, la ora 5, pe Poarta Pangrati, vom face un slalom printre amintiri, întâlnindu-le live, chiar în fața porții reale, pe vedetele care și-au început cariera la TVR, ascultându-le amintirile și aplaudându-le recitalul oferit chiar în stradă.

Același Tunel al Timpului ne va oferi ocazia de a savura subiecte spumoase, legate de Bucureștiul de altădată, de începuturile Televiziunii Române, dar și de români de nota 10 ai zilelor noastre, pe care tot TVR i-a descoperit sau pe care, cu ajutorul telespectatorilor, îi va descoperi în această emisiune aniversară. Programul își propune a fi unul dinamic, surprinzător prin diversitate și complexitate și estimăm că, și prin aceasta, va deveni, în scurt timp, un reper pentru consumatorii de televiziune din România”, spune Marina Almășan.

TVR „coboară în stradă”, mai aproape de telespectatori

Una dintre particularitățile noii emisiuni este chiar locul din care se va transmite. Zi de zi, TVR „va coborî în stradă”, în mijlocul telespectatorilor. Transmisiunile în direct se vor desfășura în fața Porții Pangrati, într-un decor simplu, dar sugestiv. O firmă luminoasă, amplasată deasupra porții și purtând înscrisul „Poarta Pangrati”, va marca atât locul evenimentului, cât și intrarea simbolică în istoria Televiziunii Române.

Emisiunea va fi conectată permanent și cu telespectatorii din țară prin intermediul mediului online. Mesajele lor, răspunsurile la provocările lansate în program și intervențiile în direct vor deveni parte din show.

În centrul fiecărei ediții se vor afla invitații a căror viață sau carieră au fost puternic legate de Televiziunea Română: vedete care au debutat pe micul ecran al TVR, personalități din diferite domenii, realizatori și prezentatori ai unor programe de referință, participanți la evenimente care au marcat România, dar și oameni obișnuiți cărora Televiziunea Română le-a schimbat, într-un fel sau altul, viața.

Mirabela Dauer, a cărei carieră artistică este strâns legată de TVR, dar și Compact, una dintre cele mai emblematice trupe rock, vor fi invitații primei ediții „Poarta Pangrati”, difuzată pe 28 septembrie, de la ora 17:00, la TVR 2.

Publicul poate participa la rubrica „OF-ul Cetățeanului”

Și publicul va putea deveni parte din emisiune. Cei prezenți în fața Porții Pangrati vor putea urmări show-ul, vor avea posibilitatea să-și spună un „of” în rubrica „OF-ul Cetățeanului”, să stea față în față cu „vedeta-idol” sau să răspundă provocărilor lansate de realizatori.

Cu povești din trecut și din prezent, recitaluri, întâlniri cu personalități, dialoguri cu publicul și incursiuni în istoria TVR, „Poarta Pangrati” își propune să transforme un loc emblematic al Televiziunii Române într-un spațiu viu de întâlnire cu publicul.