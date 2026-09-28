Susține Susține

România are 30.000 km² de supravegheat în Marea Neagră, dar nu își permite să țină o navă în larg care să ne apere. Motorina e calculată la litru, iar responsabilitatea e pasată

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
drona marina descoperita în Portul C nstanta-5-iunie-2026
Drona din Dana 78 Foto: Amator
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

România trebuie să supravegheze aproximativ 30.000 de kilometri pătrați din Marea Neagră, până la 160 de kilometri de țărm, însă Forțele Navale nu au resurse pentru a ține permanent o navă în larg. Viceamiralul Mihai Panait, șeful Forțelor Navale Române, spune că inclusiv cantitatea de motorină consumată de nave este stabilită și bugetată cu un an înainte, potrivit unei anchete realizate de „România, te iubesc!”, difuzată de PRO TV.

Cuprins:

Problema devine tot mai importantă pe măsură ce numărul incidentelor crește. Numai în primele opt luni ale anului au fost semnalate peste 31 de drone și mine maritime în zona aflată în responsabilitatea autorităților române.

12 drone semnalate în zona Neptun Deep

Situația este complicată mai ales în largul Mării Negre, unde se află platformele și sondele de petrol și gaze. În primele opt luni ale anului, numai în perimetrul Neptun Deep au fost semnalate 12 drone. Instalațiile se află la aproximativ 160 de kilometri de coastă, iar unei nave a Marinei sau Gărzii de Coastă îi trebuie peste patru ore pentru a ajunge în zonă.

Pe 20 august, o dronă s-a apropiat la numai 500 de metri de platforma Neptun Alpha. Pentru că navele ar fi ajuns mult mai greu, Armata a trimis avioane F-16. Un pilot a tras asupra dronei cu tunul de bord, însă aceasta nu s-a scufundat. Drona a fost neutralizată ulterior de scafandrii militari trimiși în zonă. După incidentele din ultimele luni, atât Forțele Navale, cât și Garda de Coastă au intensificat patrulele în apropierea platformelor.

Șeful Forțelor Navale: „Nu ne putem permite să ținem o navă în permanență în larg”

O prezență navală permanentă presupune însă costuri pe care actualul buget nu le acoperă, explică viceamiralul Mihai Panait.

„Nu ne putem permite să ținem o navă în permanență în larg. Fiecare oră, pentru fiecare militar, are un cost”, a declarat șeful Forțelor Navale pentru Știrile PRO TV.

Fiecare oră de activitate a militarilor și fiecare deplasare a unei nave presupun costuri stabilite în avans. Panait explică faptul că „fiecare litru de motorină” este calculat și bugetat cu aproximativ un an înainte. Pentru patrulare permanentă ar fi nevoie, astfel, de bani suplimentari, dar și de suficiente nave capabile să desfășoare operațiuni de securitate maritimă.

Timpul petrecut pe mare de navele Gărzii de Coastă a scăzut cu aproape 40%

Nici situația Gărzii de Coastă nu este simplă. Potrivit datelor prezentate de Știrile PRO TV, numărul orelor petrecute pe mare de navele instituției a scăzut constant în ultimii ani. În 2022, navele Gărzii de Coastă au acumulat aproximativ 9.800 de ore pe mare. În 2025, numărul a coborât la aproximativ 6.200 de ore, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 40%.

Forțele Navale și Garda de Coastă trebuie să acopere însă o suprafață de aproximativ 30.000 de kilometri pătrați, de la litoral până la zone aflate la circa 160 de kilometri în larg.

O dronă a intrat cinci kilometri în Portul Constanța fără să fie detectată

Pe 5 iunie 2026, o dronă maritimă a intrat în Portul Constanța fără să fie detectată și a explodat în Dana 78, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, ARSVOM. Atunci, drona a pătruns în port printre cele două diguri și a parcurs aproximativ cinci kilometri înainte de explozie.

Pe traseu, a trecut prin zone în care culoarul de navigație se îngustează până la aproximativ 250 de metri și în apropierea mai multor faruri maritime. Unele dintre acestea au camere de supraveghere, iar obiectivele aparțin Direcției Hidrografice Maritime. Patru luni după explozie, clădirile ARSVOM erau încă grav avariate, iar angajații continuau să lucreze în spațiile afectate.

Cele mai multe drone au fost văzute de marinari, nu de radarele Armatei

Cele peste 31 de drone și mine maritime raportate în primele opt luni ale anului au apărut inclusiv în apropierea porturilor Constanța și Sulina și în zona platformelor de petrol și gaze. Potrivit anchetei, multe dintre ele au fost observate de marinarii aflați pe navele din zonă, nu de sistemele radar ale Armatei.

Cu o zi înaintea unui interviu realizat de PRO TV cu șeful Gărzii de Coastă, o explozie fusese raportată și în apropierea platformei de foraj Transocean Barents, aflată la aproximativ 160 de kilometri de țărm. Cauza exploziei nu a fost stabilită.

Cea mai nouă corvetă a României a costat 223 de milioane de euro

Forțele Navale au primit în vara acestui an corveta „August Roman”, cumpărată din Turcia pentru 223 de milioane de euro. Este cea mai modernă navă militară de mari dimensiuni achiziționată de România în ultimii 30 de ani. Nava are un echipaj de 85 de marinari și a venit echipată cu un tun și două mitraliere. Armata intenționează să investească încă aproximativ 46 de milioane de euro pentru montarea unor rachete antiaeriene și antinavă și a altor sisteme de armament. Corveta dispune de senzori și sisteme moderne care permit detectarea mai rapidă a dronelor, minelor și a altor obiecte de mici dimensiuni.

În afara acestei nave și a celor două vânătoare de mine cumpărate la mâna a doua din Marea Britanie, celelalte nave ale Forțelor Navale se află la limita superioară a duratei de exploatare, potrivit sursei citate.

Drona avea 7-9 metri, iar sistemele puteau detecta ținte de 2 metri. Cine trebuia să o vadă?

Prin programul SAFE, România intenționează să cumpere de la compania germană Rheinmetall încă patru nave, pentru aproximativ 980 de milioane de euro. Știrile PRO TV precizează că producătorul a fost întrebat când vor fi livrate navele, însă nu a oferit un răspuns. Autoritățile discută în același timp despre responsabilitatea companiilor care operează infrastructură critică în Marea Neagră.

Ancheta arată și cât de fragmentată este responsabilitatea atunci când apare un incident pe mare. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că operatorii trebuie să instaleze senzori capabili să semnaleze cât mai devreme apariția unui pericol.

„Așteptarea ca România să funcționeze după o normalitate e o așteptare sănătoasă, dar nu este raportată la realitate”, a mărturisit Miruță pentru sursa citată.

Șeful Forțelor Navale susține, la rândul său, că operatorii platformelor trebuie să investească în camere de supraveghere și sisteme de protecție împotriva minelor și dronelor, în condițiile în care Armata și Poliția nu pot avea permanent nave pe întreaga suprafață care trebuie supravegheată.

„Este responsabilitatea OMV să-și monteze camerele de supraveghere pe aceste platforme, pentru a descoperi din timp aceste drone. Să-și monteze sisteme de protecție pe picioarele platformelor, astfel încât să nu fie lovite de mine marine. Și, mergând mai departe, protecția pe drone aeriene și maritime”, a mai spus viceamiral Mihai Panait, șeful Forțelor Navale Române.

Garda de Coastă, la rândul ei, are atribuții limitate și nu acoperă toate zonele în care pot apărea drone sau mine. Și, în cazul unor incidente, autoritățile invocă inclusiv limitele exacte ale perimetrelor de securitate sau faptul că anumite obiective nu intră direct în zona lor de responsabilitate.

„Nu am acționat. Pentru că nu au fost semnalate fapte de natură penală sau contravențională”, a spus Alexandru Oae, șeful Gărzii de Coastă, pentru „România, te iubesc!”.

Rezultatul este că, de la o instituție la alta, răspunderea ajunge să fie împărțită între Armată, Garda de Coastă, operatorii platformelor și alte structuri care supraveghează infrastructura din Marea Neagră. Și, în timp ce instituțiile explică unde începe și unde se termină competența fiecăreia, incidentele continuă să apară în apropierea porturilor, platformelor și rutelor maritime strategice ale României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: România Drone MApN - Ministerul Apărării Naționale Stiri Constanta Radu Miruță
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Unica.ro
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
Gsp.ro
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Gsp.ro
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Parteneri
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Libertateapentrufemei.ro
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Avantaje.ro
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
politia rutiera foloseste focuri de arma si dispozitive spike pt a opri un sofer care conducea un audi argintiu
Știri România
08:36
Polițiștii au tras focuri de avertisment în Caraș Severin pentru a opri un șofer încălțat în șlapi
drona marina descoperita în Portul C nstanta-5-iunie-2026
Știri România
08:24
România are 30.000 km² de supravegheat în Marea Neagră, dar nu își permite să țină o navă în larg care să ne apere. Motorina e calculată la litru, iar responsabilitatea e pasată
Parteneri
Cât poți economisi dacă îți schimbi furnizorul de energie: diferențe de până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Adevarul.ro
Cât poți economisi dacă îți schimbi furnizorul de energie: diferențe de până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Gică Hagi face revoluție la națională: patru jucători afară, Stanciu îl scoate pe Ianis din primul unsprezece
Fanatik.ro
Gică Hagi face revoluție la națională: patru jucători afară, Stanciu îl scoate pe Ianis din primul unsprezece
Verificarea gazelor se face la 2 ani, iar alimentarea poate fi oprită chiar în ziua constatării
Financiarul.ro
Verificarea gazelor se face la 2 ani, iar alimentarea poate fi oprită chiar în ziua constatării
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Mirela Vaida și Oana Tomoioagă la Asia Express 2026
Stiri Mondene
08:31
Ceartă dură între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la „Asia Express” 2026. De ce au intrat în conflict. „Încetează! Tu faci la cameră show-ul ăsta!”
Dana Rogoz alături de fiica ei, Lia
Stiri Mondene
27 sept.
Dana Rogoz a împlinit 41 de ani. Anunțul făcut de vedetă. „Ieri, chiar de ziua mea de naștere, familia noastră s-a mărit!”
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
A vândut tot și s-a mutat în Zanzibar. După 2 ani, realitatea din &quot;paradis&quot; a făcut-o să se întoarcă acasă
Observatornews.ro
A vândut tot și s-a mutat în Zanzibar. După 2 ani, realitatea din &quot;paradis&quot; a făcut-o să se întoarcă acasă
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Libertateapentrufemei.ro
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Parteneri
Gsp.ro
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
Gsp.ro
L-a refuzat pe Gigi Becali: „Să vin la FCSB să fac 9 victorii din 9 și tot să nu fie de ajuns? Eu am drumul meu”
Parteneri
Obsesia longevității. Ce pun italienii în coșul de cumpărături ca să trăiască mai mult
Mediafax.ro
Obsesia longevității. Ce pun italienii în coșul de cumpărături ca să trăiască mai mult
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Wowbiz.ro
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Parteneri
Libertatea.ro
Mamele care au terminat Medicina cu copiii în brațe: „La a doua sarcină, am avut contracții în timpul examenelor”
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Wowbiz.ro
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
Kanald.ro
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
POLITIC
Siegfried Mureșan, depunerea programului de guvernare in parlament 26 septembrie 2026
Politică
07:44
Încep audierile miniștrilor din Guvernul Siegfried Mureșan. Sebastian Burduja deschide lista
Siegfried Mureșan la Interviurile Libertatea FOTO Libertatea
ExclusivInterviu
Politică
07:00
Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Dacă PSD se lipește de AUR, va deveni un partid breloc. Au apus vremurile când aveau 45% din Parlament”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Jaecoo 8 SHS-P: SUV-ul chinezesc cu 462 CP și 7 locuri intră în România la 50.990 de euro
Fanatik.ro
Jaecoo 8 SHS-P: SUV-ul chinezesc cu 462 CP și 7 locuri intră în România la 50.990 de euro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Știri Locale
09:02
Doi bărbați au rămas fără bani de benzină și mâncare în Iași. Google Maps le-a oferit „soluția”, dar acum riscă închisoarea
Stiri Mondene
09:02
Marina Almășan revine pe micul ecran. Ce emisiune prezintă la legendara „oră 5”
Locuri de muncă
09:00
Ce salarii se câștigă în marketingul digital în 2026
Educație
08:58
Au fost numiți „neomarxiști” de deputatul PSD Daniel Zamfir, iar acum elevii îi răspund: „Atenție la etichete ideologice”
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
27 sept.
Patronul shaormeriei Dristor a fost arestat în Turcia într-un dosar de spălare de bani: studenți folosiți să care valize cu valută pe ruta București-Ankara
Lifestyle
27 sept.
Horoscop 28 septembrie 2026. Berbecii încep o perioadă mai dinamică în relațiile cu cei dragi, în tot ce este legat de plăcerile lor
Știri Locale
27 sept.
Șofer, prins de noul radar TruCAM II gonind cu 185 km/h spre Ploiești, pe DN1. Ce amendă a primit
Știri România
27 sept.
Rezultatele loto din 27 septembrie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 1.490.000 de euro
Trufele ce sunt și cum se folosesc
Lifestyle
06:30
Care este cea mai scumpă ciupercă din lume: „Mii de dolari pe kilogram”
Mark Zuckerberg ține în mâini un smartphone negru
Lifestyle
06:10
Ce telefon are Mark Zuckerberg
Sahara era verde în urmă cu 8.000 de ani Descoperire istorică într-o peșteră din Maroc. Sursă foto: Hepta.
Lifestyle
27 sept.
În urmă cu 8.000 de ani, Sahara era plină de lacuri și vegetație. Dovada a fost găsită într-o peșteră din sudul Marocului
Teoria lui Darwin despre o plantă carnivoră a fost confirmată după 150 de ani. Sursă foto: nature.com.
Lifestyle
27 sept.
Darwin a murit fără să poată demonstra. După 150 de ani, știința a confirmat bănuiala despre o plantă carnivoră
Horoscop
Lifestyle
27 sept.
Horoscop 28 septembrie – 8 octombrie 2026. Venus retrograd aduce răsturnări de situație în dragoste
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Un avion de luptă F-19 al Armatei Române. Sursa foto: Profimedia Images
Știri România
27 sept.
O țintă aeriană a fost detectată deasupra României: a intrat prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniţei timp de 10 minute
Piața Obor din București e plină cu legume pentru toamnă
Reportaj
Știri România
27 sept.
Cât costă murăturile la Obor. „Cu cât e mai mic, cu atât e mai al dracu’! Crede-mă”
Sabrina, Ioana, Elisabeth, Coral și Denis, mămicile eroine de la medicină
Exclusiv
Știri România
27 sept.
Mamele care au terminat Medicina cu copiii în brațe: „La a doua sarcină, am avut contracții în timpul examenelor”
Casa Tineretului din Câmpina, inclusă într-o selecție a arhitecturii brutalist socialiste din Europa de Est
Analiză
Știri România
27 sept.
Mozaicul comunist de provincie care i-a adus României o mențiune în The Guardian. Casa Tineretului din Câmpina, inclusă într-o selecție a arhitecturii brutalist socialiste din Europa de Est
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
08:41
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu