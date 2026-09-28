Reacția Biancăi Drăgușanu după cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză. Mesajul transmis femeilor: „Florile se pun și pe mormânt”

Bianca Drăgușanu a reacționat după cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, în râul Olt. Mesajul transmis de vedetă despre violența împotriva femeilor.

Cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză, în râul Olt, a stârnit numeroase reacții în mediul online. Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj dur despre violența împotriva femeilor și despre comentariile prin care victimele sunt învinovățite. Fosta asistentă TV a fost și ea victima violenței domestice.

Bianca Drăgușanu, reacție după cazul Valentinei

Moartea Valentinei, o tânără în vârstă de 28 de ani, a provocat numeroase reacții pe rețelele de socializare. Cazul femeii găsite fără viață într-o valiză, în râul Olt, a readus în atenție discuțiile despre violența împotriva femeilor și despre modul în care sunt privite victimele.

Printre persoanele care au comentat public cazul se numără și Bianca Drăgușanu. Vedeta a mărturisit că a fost afectată de tragedie și a criticat mesajele apărute în mediul online la adresa femeii.

Bianca Drăgușanu a susținut că, în opinia sa, comentariile prin care victimele sunt învinovățite sau prin care comportamentul agresorilor este aprobat nu ar trebui tratate cu indiferență.

„România este singura țară în care mortul este de vină”

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Bianca Drăgușanu a vorbit despre reacțiile pe care le-a văzut în mediul online după cazul Valentinei. Vedeta a criticat atitudinea celor care consideră că o femeie agresată poartă responsabilitatea pentru ceea ce i s-a întâmplat.

„România este singura țară în care mortul este de vină și în care femeile agresate «și-au meritat-o». Eu n-am văzut atâta răutate și prostie adunate la un loc niciunde. Instigarea sau aprobarea unor astfel de comportamente ar trebui pedepsite fie ele și online. Sau legalizați *, că unele dintre noi știm și putem să ne apărăm și singure”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Mesajul vedetei a continuat cu o serie de afirmații despre consumul de substanțe interzise și despre situații despre care susține că ar fi cunoscute de anumite persoane.

Bianca Drăgușanu, mesaj despre consumul de substanțe interzise

În aceeași postare, Bianca Drăgușanu a susținut că autoritățile ar trebui să verifice anumite cluburi și locuințe despre care afirmă că ar fi folosite pentru consumul de substanțe interzise. Vedeta a afirmat că ar exista persoane care cunosc aceste situații și a lansat, în același timp, un mesaj către cei care ar trebui să ia măsuri.

„Și ca fapt divers, de ce nu faceți descinderi prin cluburi sâmbătă sau prin casele unora care își pun spațiul la depozitare pentru consumul de *. Se știe cine cu cine și unde, și dacă nu știți vă pot spune eu, asumat pentru că efectiv nu mai suport să-mi limitez spațiul din cauza unor *. E ok așa? Să se * pe mese? Că până acum se duceau la WC, acum au dus WC-urile la masă. De ce mortul e de vină? De ce femeile și-au meritat-o, de ce e ok să vă * 5 din 7 zile?”, a mai scris ea.

Mesajul transmis femeilor

La finalul postării, Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj despre violența fizică și verbală și a subliniat că astfel de comportamente nu ar trebui justificate prin cadouri sau gesturi de împăcare.

„Ține-ți minte: agresiunea fizică sau verbală NU se iartă pentru niciun cadou și pentru niciun buchet de flori. Florile se pun și pe mormânt”, a conchis Bianca.

Cazul Valentinei a generat în ultimele zile numeroase reacții în mediul online, iar ancheta autorităților urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs moartea tinerei.

Bianca Drăgușanu, bătută de fostul soț, Alex Bodi

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au avut o relație marcată de despărțiri și împăcări. Cei doi s-au căsătorit și au divorțat ulterior, însă separarea oficială nu a însemnat și ruperea definitivă a legăturii dintre ei. Chiar și după divorț, au continuat să se întâlnească și să petreacă timp împreună, iar relația lor a rămas în atenția publicului.

Unul dintre cele mai controversate episoade a fost apariția Biancăi Drăgușanu cu vânătăi vizibile în zona ochilor, imaginile provocând reacții puternice în presa mondenă. Ulterior, Alex Bodi a recunoscut că a fost violent în relația cu Bianca, însă a prezentat situația din perspectiva sa și a încercat să explice conflictele dintre cei doi. „Majoritatea episoadelor noastre de ceartă au fost din cauza geloziei. E adevărat că și ea sărea la bătaie, iar eu nu aveam cum să o menajez. Când tu ca femeie nu simți să mă tratezi ca pe un bărbat și vrei să te comporți cu mine de la egal la egal, eu încercam să te opresc. În rest, nu am făcut nicio pasiune să dau în ea, Doamne ferește”, spunea Alex Bodi.

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