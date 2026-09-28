Tensiunile au atins cote maxime la „Asia Express” 2026, în ediția de duminică seara, 27 septembrie, când un conflict neașteptat a izbucnit între Mirela Vaida și partenera ei, Oana Tomoiagă. Totul a pornit în urma unei probe pentru amuletă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă sunt două dintre concurentele care au participat la jocul de amuletă din ediția de duminică seara. Din păcate pentru ele, echipa care a câștigat suma de 1.000 de euro și jokerul a fost formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Mirela Vaida a fost învinsă de influenceriță, iar coechipiera prezentatoarei TV a fost extrem de supărată din cauza aceasta.

Astfel că între Oana Tomoiagă și Mirela Vaida a izbucnit un adevărat scandal. Artista i-a reproșat prietenei sale faptul că nu a putut să o doboare pe Valerie Lungu.

„- A mea e plină de draci. Mă cert acum pentru o amuletă? Iartă-mă, Oana!

- Nu-mi cere iertare, că nu sunt Dumnezeu!

- Așa vorbești!

- Iartă-mă, că nu am fost atentă! Pot să fiu neatentă?

- Vorbesc de parcă-s Dumnezeu?

- Păi, așa te poziționezi!

- Incredibil!

- Se întâmplă ca o fată de 35 de kile să mă doboare pe mine, care am 55.

- Ok, și pot să mă enervez și eu 5 minute? Mi le acorzi? Când? Că ai vorbit peste mine.

- Atâta știu să fac și eu. Nu pot să o bat pe Valerie! Eu nu m-aș fi purtat așa cu tine, Oana, dacă ai fi pierdut.