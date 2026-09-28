Ministerul Finanțelor, ANAF și alte instituții publice vor fi obligate să verifice direct situația fiscală a persoanelor fizice și juridice, precum și plățile datorate către stat, eliminând astfel cerința de a prezenta documente justificative, potrivit unui proiect analizat de publicația Profit.ro.

Această măsură are scopul de a reduce birocrația și de a simplifica interacțiunea cetățenilor și firmelor cu autoritățile.

Nou sistem de verificare fiscală

Proiectul legislativ introduce două articole esențiale, 160¹ și 163¹, care impun autorităților să acceseze informațiile prin sistemele electronice ale statului, în loc să solicite contribuabililor diverse documente.

Conform inițiatorilor, parlamentarii USR, această măsură va elimina necesitatea certificatelor de atestare fiscală și a dovezilor de plată în cazurile în care informațiile pot fi verificate electronic.

„În prezent, cetățenii și firmele sunt adesea obligați să prezinte documente emise sau verificabile de stat, ceea ce creează o povară inutilă”, explică inițiatorii proiectului.

Cum funcționează noul mecanism

Articolul 160¹ prevede că autoritățile vor verifica direct situația fiscală a contribuabililor, inclusiv obligațiile fiscale restante, utilizând sistemele informatice ale statului.

În mod similar, articolul 163¹ stipulează că verificarea plăților efectuate către stat va fi realizată prin evidentele proprii ale instituțiilor, sistemele Trezoreriei Statului sau alte platforme electronice legale.

Astfel, contribuabilii nu vor mai trebui să prezinte chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont, cu excepția cazurilor în care datele sunt incomplete, neconcordante sau legea cere expres documente pentru alte scopuri juridice.

Excepții: când mai poate cere acte ANAF

Există totuși situații în care autoritățile pot solicita în continuare documentele. Acestea includ cazurile în care informațiile nu pot fi validate electronic sau când plata a fost efectuată printr-un canal care nu permite verificarea directă.

În astfel de situații, instituțiile vor fi obligate să justifice în scris motivul cererii.

„Această obligație de motivare este esențială pentru prevenirea menținerii unor practici administrative formale și pentru asigurarea unui control ulterior eficient”, precizează documentul legislativ.

Termene clare pentru implementare

După publicarea legii, Ministerul Finanțelor, ANAF și alte instituții vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a modifica procedurile administrative și 180 de zile pentru a implementa mecanismele electronice necesare.

Aceste schimbări vor include actualizarea instrucțiunilor, formularelor și fluxurilor de lucru pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor.