În ultimul an, Gina Pistol a trecut printr-o transformare fizică uimitoare, reușind să își recapete silueta pe care o avea în urmă cu mulți ani. Procesul a fost lung și nu foarte simplu, iar acum, vedeta spune la ce obicei prost a renunțat pentru a-și găsi un echilibru. Vedeta crede că alimentația, în procesul de slăbire, este mult mai importantă decât sportul.

„Alimentația este 70%, dacă nu 80%, după care sportul, mișcarea, restul. Este foarte important. Ce am schimbat acum la mine, de fapt, deși e un proces de un an și ceva, n-am slăbit peste noapte. Am slăbit într-un an și ceva.

La filmări n-am mai ciugulit, pentru că ne punea Ramona, fata noastră din echipă, ne punea pe masă alune, o grămadă de chestii și ciuguleam. Și la sfârșitul zilei ziceam: „Măi dar n-am mâncat nimic”, adică nu înțeleg de ce m-am îngrășat, că n-am mâncat nimic, dar, de fapt, nu iei în calcul acele mici ciuguleli, știi?

Să ai niște mese foarte bine definite. După 40 de ani, mai puține mese, mai multă proteină, este o întreagă schemă. Pentru că mi-am dat seama după 40 de ani că tot ce funcționa înainte nu mai funcționează acum. Mișcarea, într-adevăr, este foarte importantă, dar mâncarea e cea mai importantă”, a declarat Gina Pistol pentru Unica.

Perioada aglomerată a împiedicat-o să ajungă la sală, însă Gina este hotărâtă să se apuce din nou de sport.

„Nu prea am ajuns. De vreo 4 luni n-am mai ajuns la sală. Pentru că am avut o vară foarte plină, am avut multe deplasări prin țară și mi-a fost greu atunci când aveam o zi sau două zile libere, mi-era foarte greu să mă adun, să mă duc la sală.