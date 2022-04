„Am susținut în martie un concert, la Sala Palatului, a fost foarte frumos. Eu nu fac playback, de obicei. Cânt totul live, dar, cum la Sala Palatului trebuia să sune totul foarte bine și ar fi trebuit să facem repetiții de sunet o zi întreagă și nu era timp, am combinat. Dar, pot cânta foarte bine și fără înregistrare. Mai mă întreabă unii și alții dacă iau miere sau gălbenuș de ou pentru voce. Dar, nimic nu iau, nici măcar nu-mi încălzesc vocea, uneori. Vin și cânt, ce-s figurile astea?

Trebuie să dormi bine și să fii sănătos, asta este important. Deși, eu am cântat și când mi-a fost rău, și nu era vorba numai despre răceli, ci despre ceva și mai rău. Eu mai cânt acasă, mă acompaniez singură la pian. Nu fac vocalize, înainte de concerte, Doamne-ferește! Ce, sunt cântăreață de operă?”, a declarat Marina Voica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

La spectacol, aceasta a impresionat cu apariția ei. A îmbrăcat o rochie elegantă, iar în picioare a avut pantofi cu toc. La 85 de ani are 45 de kilograme și e mulțumită de silueta ei.

„Pot să port și rochiile pe care le-am purtat și acum 60 de ani. Am slăbit, am cam 45 de kilograme. Dar, la înălțimea mea, am greutatea ideală”, a mai spus ea pentru Ego.

„Eu port pantofi cu toc, pe scenă. Nu numai pe scenă, ci și pe stradă. Cum să pun pantofi fără toc pe scenă? Și port și încălțăminte sport, însă doar teniși cu toc ortopedic, ridicat. Fără tocuri parcă merg direct pe pământ!”, a încheiat artista.

GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera. ”Totul s-a întâmplat imediat”. Ce conţinea filmuleţul, activitatea e interzisă minorilor

Playtech.ro Ce a pățit un soldat rus care a refuzat să atace un sat din Ucraina. Halucinant ce i-a făcut comandantul său

Observatornews.ro Cine ar fi rusoaica care i-a permis soţului său militar să violeze ucrainence atâta timp cât se protejează şi nu îi spune nimic

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2022. Scorpionii mai bine fac efortul de a-și păstra calmul decât să fie nevoiți să repare relații stricate

Știrileprotv.ro Țara din Europa în care mii de oameni au ieșit în stradă în sprijinul Rusiei şi împotriva NATO. VIDEO

Orangesport.ro Rusia s-a răzbunat pentru scufundarea navei Moskva! Vitali Kliciko, prima reacţie. Kiev, în stare de şoc

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană