Acum, Marina Voica le-a dat replica tuturor, declarându-se extrem de mulțumită de felul în care arată la vârsta ei.

„Ce s-a tot mirat lumea că, la 87 de ani, ai mei, mai cânt live? N-am 100 de ani, iertați-mă, mai pot! Eu cânt cu mare ușurință, așa am cântat toată viața. Lumea a fost surprinsă, cu toții m-au sărbătorit pe scenă, sunt o legendă vie, sunt bine, stați liniștiți!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu sunt deloc piele și os, am un corp foarte frumos, multe femei mă invidiază. Măsor 1, 59 m, am avut 1, 62 m, dar, am mai scăzut, odată cu trecerea timpului, și găsesc greu haine, mărimea S, cât port eu.

Și am 39 de kilograme, nu 37, Doamne ferește! Am o greutate normală, ce atât mă tot îngroapă unii și tot zic că de-abia am putut ține în mâini Trofeul Mamaia! Cei care tot zic că sunt doar piele și os știu, oare, că eu conduc și acum o mașină sport, care e foarte greu de condus?

Sunt o fire sportivă, am făcut sport toată viața, am făcut gimnastică în tinerețe. În plus, muncesc în Breaza, unde stau. Am o curte mare, ridic, car cu roaba!”, a declarat Marina Voica pentru Playtech.ro.

Recomandări EXCLUSIV. Fragment din jurnalul redescoperit de o mare scriitoare într-un sertar după 30 de ani: „Citind o pagină n-am recunoscut nimic, nici faptul că aș fi scris-o eu”

Marina Voica face sport și are un stil de viață sănătos

„Așa reușesc să îmi antrenez picioarele, să le am zdravăne, să nu cad pe stradă. De tânără fac sport, am făcut gimnastică sportivă, în Rusia.

Secretul este să începi doar cu câteva genuflexiuni, trebuie însă să ții minte cifra. Faci azi 10, iar de mâine încerci cu 15. Apoi, câteva zile, faci doar 15. Dacă faci prea multe deodată nu dă rezultat și faci și febră musculară.

De la 15, mergi la 20, și, tot așa, crești treptat. Eu, la 86 de ani, încă mai fac 100 de genuflexiuni pe zi. Am făcut gimnastică, fac exerciții fizice, mănânc puțin. Dar, ca să vă spun sincer, totul e doar o chestie ce ține de genetică. Eu semăn cu mama, care era slabă, o superbitate de femeie. Și tata era slăbuț. Pe ei îi moștenesc”, spunea artista pentru Impact.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce s-a ales de Corina Dănilă. Transformarea e ȘOCANTĂ, a slăbit 20 de kilograme

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO De ce nu e bine să pui sare iodată în bulionul de roșii. Multe gospodine nu știu că fac o mare greșeală

Știrileprotv.ro A murit Lisa Lyon, inițiatoarea culturismului feminin, care a inspirat un personaj Marvel

Observatornews.ro Filmul atacului de la Grădina Zoologică din Sibiu, unde o fetiță de 8 ani a fost mușcată de un lup alb. Copila a băgat mâna prin gard

Orangesport.ro "L-am lichidat". Giovanni Becali anunţă că a scos din peisaj un impresar rival, cu contracte importante în Liga 1 | EXCLUSIV

Unica.ro Cel mai mare regret al Reginei Elisabeta. Decizia luată a urmărit-o toată viața