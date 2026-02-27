„Nota 10 a fost la capitolul încredere și susținere reciprocă pe tot parcursul emisiunii. Au fost probe unde timpul se scurgea cu rapiditate, dar noi am rămas conectați. Cel mai greu ne-a fost când presiunea era mare și simțeam că orice greșeală poate cântări decisiv.

Nu a existat niciun moment în emisiune de mare tensiune în care să ne certăm. Ne place să credem că am ajuns la maturitatea relației și simțim atunci când unul dintre noi este mai tensionat și nu punem paie pe foc în acel moment”, a spus Marius Urzică pentru revista VIVA!

De asemenea, Simona și Marius Urzică au dezvăluit care a fost momentul din emisiune care i-a pus la încercare mai mult decât își imaginau.

„Cel mai greu moment din emisiune a fost atunci când a trebuit să ne imaginăm cum ar fi dacă unul dintre noi nu ar mai exista, la proba cu dezgropatul. Totodată, am realizat cât de important este să vorbim și despre acest aspect și cât de mult contează să trăiești fiecare zi la intensitate maximă.

Am descoperit un bărbat mult mai sensibil și îmi place foarte mult și această latură a lui Marius”, a spus Simona.

„Am realizat ce soție puternică am lângă mine și că, împreună, dacă ne propunem, putem muta munții din loc. Atât timp cât există respect, încredere și iubire, poți trece peste orice obstacol”, a spus și Marius Urzică.

Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple România 2026. Ei au plecat acasă cu trofeul și premiul de 50.289 de euro. Tot ei au reușit să înfrângă inclusiv campioni renumiți, demonstrând că ambiția și susținerea reciprocă pot învinge orice obstacol.

