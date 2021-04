Moroșanu, mesaj pentru Jador după eliminarea de la „Survivor România”. „Te pupă nașul”

Cătălin Moroșanu a fost primul dintre cei care au părăsit deja Republica Dominicană și i-au transmis artistului un mesaj.

De altfel, Jador a declarat în ediția de aseară că el și Cătălin Moroșanu au legat o strânsă prietenie, iar luptătorul i-a promis că îi va fi naș de cununie.

„Felicitări pentru tot ce ai realizat la Survivor România, Jadorel! Ai demonstrat un caracter frumos, iar pentru tine vor urma alte proiecte frumoase. Sănătatea e cea mai importantă.

Te pupă nașul și te așteptăm acasă pentru că acasă e cel mai bine!”, este mesajul pe care Cătălin Moroșanu i l-a transmis lui Jador, la Instastory.

Jador a părăsit competiția cu lacrimi în ochi

„Mulțumesc, Kanal D, că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii.

Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador.

Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă.

M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gura mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a spus Jador în cadrul emisiunii de joi seara.

