„La mulți ani, soția mea dragă! Viața e formată din amintiri, din clipele frumoase pe care le petrecem împreună, iar ziua de astăzi este perfectă pentru a ne bucura de noi, de oamenii dragi, de iubirea dintre noi și de frumusețile care ne apar în cale. În această zi minunată sper să te simți cea mai iubită și cea mai fericită femeie de pe pământ. Te iubesc!

La mulți ani, tuturor ! Vă doresc un an nou plin de sănătate, fericire și multe realizări ! Doamne ajută!”, a scris pe Instagram Adrian Mutu, care a și postat două fotografii. În prima dintre ele apare alături de soția Sandra, care e îmbrăcată într-o rochie argintie, mini, dar și alături de Tiago, băiețelul lor. În a doua poză antrenorul apare doar de Sandra, care are zâmbetul pe buze.

Soția, care a împlinit 30 de ani, i-a și răspuns soțului pe Instagram, după declarația lui de iubire. „Îți mulțumesc pentru grijă și iubirea pe care mi-o oferi zi de zi🥰 Te iubesc♥️”, a scris Sandra Mutu, care a primit la aceeași postare și urările mamei sale, Mariana Bachici. „LA MULTI ANI, printesa mea! Sa ai parte de tot ce-i mai frumos pe lume! Te iubesc!”.

Povestea de dragoste dintre Sandra și Adrian Mutu

În anul 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. Rapid, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici, cea care a devenit doamna Mutu. Acum ceva vreme, antrenorul a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a dezvăluit că își cunoaște soția de mai mulți ani, a remarcat-o în 2010, pe când ea era Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!». Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu pe YouTube. De mai bine de șapte ani, cei doi sunt de nedespărțit.

„Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri, de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimineața am stat. Se umpluse frigiderul.

În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama-soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit în urmă cu doi ani Adrian Mutu.

