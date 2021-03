Mesajul Taniei Budi pentru Dan Bittman, fostul iubit. Cât de apropiați sunt cei doi chiar de ziua lui de naștere

Dan Bittman este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Piesele lui sunt cunoscute de mulți români, înainte susținea concerte cu sute de oameni. Așa cum îi este cunoscută cariera, așa s-au aflat multe detalii și despre viața dincolo de scenă. A trăit o poveste lungă de dragoste cu Liliana Ștefan, mama copiilor săi, iar înainte s-a iubit cu Mihaela Rădulescu, cu Tania Budi.

Dan Bittman și Tania Budi au fost într-o relație în urmă cu mai bine de 20 de ani, însă continuă să aibă o legătură specială și în ziua de azi. Cei doi au avut o dragoste cu năbădăi și cu scântei, după cum artistul a declarat. „Ce sunt acum sunt datorită femeilor pe care le-am întâlnit în viaţa mea… De la Tania Budi am învăţat, în primul rând, că o dra­goste poate să sfârşească şi într-o prietenie. A fost o dra­goste cu năbădăi şi cu scântei. Totuşi, cred că ambii am avut multe de învăţat din relaţia aceea. Ea a învăţat că nu poate să mă ţină într-un loc, eu am învăţat că o dragoste pornită ca o joacă poate să ajungă foarte serioasă”.

Pe 29 martie artistul sărbătorește ziua de naștere. Acum a împlinit 59 de ani, iar Tania Budi, fosta iubită, i-a făcut una dintre cele mai sincere și mai frumoase urări. Îl alintă „Dănuț”. Cei doi apar într-o imagine foarte apropiați, ba chiar îmbrățișați.

„La mulți ani minunați, Dănuț”, a scris ea pe Instagram. Cântărețul a primit multe alte urări din partea fanilor ei în mediul online.

