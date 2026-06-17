Eric, fiul actorului Andrei Aradits și al fostei sale soții, Andreea Aradits, a împlinit recent 21 de ani. Cu această ocazie, ambii părinți i-au dedicat mesaje emoționante pe rețelele sociale. Dacă Andreea Aradits a vorbit despre dorul pe care îl poartă de ani de zile, Andrei Aradits a făcut o serie de mărturisiri despre provocările și temerile pe care le trăiește ca părinte.

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Povestea unei familii despărțite de mii de kilometri

Povestea de dragoste dintre Andrei și Andreea Aradits s-a încheiat după 17 ani de relație. În urmă cu câțiva ani, Andreea Aradits a decis să se mute în India pentru a începe un nou capitol al vieții sale și pentru a se dedica pasiunii pentru yoga.

După despărțire, Eric a rămas în România, în grija tatălui său. Plecarea mamei a fost un moment dificil pentru tânăr, care, potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, a refuzat o perioadă să vorbească cu aceasta.

Mesajul transmis de Andreea Aradits fiului său

Cu ocazia aniversării de 21 de ani a lui Eric, Andreea Aradits a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii cu fiul său și un mesaj scris în limba engleză.

„La mulți ani, iubirea mea!!! Timpul trece atât de repede și parcă te-am văzut ultima dată acum o viață. Te rog să știi că te păstrez în inima mea și mă rog și sper că într-o zi te voi vedea din nou. Știi că o voi face pentru că inima ta este bună și pură și ești o persoană minunată, așa cum ai fost mereu. Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine pe această planetă și în această viață. Te iubesc MEREU! Mama”.

Mesajul a atras numeroase reacții în mediul online, mulți dintre urmăritorii săi fiind impresionați de cuvintele adresate fiului său.

Andrei Aradits, despre dificultatea de a-ți vedea copilul crescând

La rândul său, Andrei Aradits i-a dedicat lui Eric un mesaj amplu, în care a vorbit despre trecerea timpului și despre schimbările pe care le observă în relația dintre părinte și copil.

„Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru un părinte este acceptarea faptului că plodul tău crește. Cam toate reproșurile către părinți sunt de tipul: «NU MAI SUNT UN COPIL, TATĂ!!».”

Actorul a mărturisit că, deși fiul său este acum adult, în vise îl vede în continuare copil. „Mi se întâmplă să-l visez pe Eric… și e mic în capul meu. Are 9-10 ani și eu trebuie să-l protejez de cine știe ce fantasme proiectează mintea mea îngrijorată cronic. Poate are legătură cu frica de moarte? Dacă fiul meu crește, rezultă implicit că eu îmbătrânesc și mor, nu? Poate asta nu vreau să realizez?”

„Am avut noroc”

În mesajul său, Andrei Aradits a vorbit și despre omul care a devenit fiul său și despre valorile pe care le apreciază la acesta.

„Pentru că am momente de epifanie în care mă trezesc că mă uit la el și descopăr un om frumos, cu valori morale juste, cu umor… unu’ cu care mi-ar fi plăcut să mă împrietenesc în tinerețe. Am avut noroc! Nu cred că e meritul meu, mi-am dat seama pe parcurs că educația e supraestimată… depinde de ce-ți pică la ruleta genetică și de circumstanțele înconjurătoare. Caracterul lui e meritul lui.”

Actorul și-a încheiat mesajul într-o notă caldă și plină de umor: „Baftă, Eric! La mulți ani! (Acu’ ai voie alcool și-n Norvegia!)”

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