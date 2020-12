Mezzosoprana Andreea Ilie și Norris Măgeanu, fostul iubit al Corinei Dănilă, s-au despărțit. „Nu ne mai dăm bună ziua”

„Ne cunoaștem, bineînțeles că nu iese foc fără fum, dar asta e în trecut acum. Nu știu dacă mai are sens să dezvoltăm calitățile lui care i-au făcut loc în viața mea și nici să vorbim despre relația care a fost. Mai ales că, în prezent, alergăm în același parc și nici nu ne mai dăm bună ziua”, a spus soprana pentru For Rich Only.

Andreea Ilie s-a arătat extrem de dezamăgită de comportamentului fostului partener.

„Nu sunt omul reproșurilor, dar cred, totuși, ca bărbat, mi-aș saluta fostele iubite oriunde m-aș afla. Mi se pare decent și de bun gust pentru orice bărbat.

Vorba Mihaelei Rădulescu în cartea «Cum iubesc bărbații»: Bărbatul pierde atunci când nu câștigă nimic. Femeia câștigă atunci când nu pierde nimic”, a mai adăugat mezzosoprana.

Citeşte şi:

Alegerile din 6 decembrie: teme aproape interzise. Despre salariile mici ale românilor și impozitul progresiv

Veteran din al Doilea Război Mondial, despre ce înseamnă să fii în linia întâi: „Războiul e un potop. Devii sălbatic, nu mai ești om”. Dorința lui de 1 Decembrie

Ultimul sclav din Berevoeşti. Cum a reuşit să scape băiatul de la orfelinat din mâinile traficanţilor şi ce pedepse au primit ei, după cinci ani de cercetări

PARTENERI - GSP.RO A murit de COVID milionarul care a ajutat-o pe Simona Halep ca junioare! Ce îi spusese la 14 ani: „O să fac asta pentru tine”

PARTENERI - PLAYTECH Bărbatul care a primit 1 an de ÎNCHISOARE din cauza Andreei Esca. Ce SECRET a vrut să divulge despre ea

HOROSCOP Horoscop 1 decembrie 2020. Berbecii trebuie să fie ei cei rezonabili, care caută soluții, nu motive de gâlceavă

Știrileprotv.ro Cum i s-a schimbat viața lui Narcis Ianău după participarea la prima ediție “Românii au Talent”. Voia să se facă preot

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii