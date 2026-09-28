Mihaela Rădulescu a fost prezentă la un eveniment important din Monaco, unde obișnuia să meargă la brațul regretatului ei partener de viață Felix Baumgartner. Vedeta a împărtășit cu prietenii acestuia amintiri, dar a aflat și de la ei povești interesante despre regretatul sportiv.

Mihaela Rădulescu a onorat invitația la un eveniment din Monaco, unde obișnuia să meargă cu regretatul său iubit, care și-a pierdut viața în Italia, în urma unui accident de parapantă.

Mihaela Rădulescu: „A fost practic prezent acolo”

„Primul meu Monaco Yacht Show fără Felix, dar marcat de atât de multe întâlniri frumoase în cadrul cărora am vorbit mult despre el. A fost practic prezent acolo la Yacht Club Monaco, locul unde obișnuiam să luăm prânzul și să stăm mereu la povești cu Michael; am vizitat Sports Bar-ul pe care Felix îl îndrăgea atât de mult și am urcat pe puntea superioară pentru a vedea noul elicopter al anului - un Airbus fabulos, cu un design uluitor, iar pilotul a împărtășit o poveste despre vizita lui Felix la Airbus, când acesta i-a împrumutat costumul de zbor pentru un zbor de test”, a povestit Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Apoi vedeta și prietenii săi au avut parte de un tur al iahturilor care i-a încântat. Cu această ocazie, Mihaela a mărturisit că și-a făcut un nou prieten, fost lunetist în Armata Britanică, cu care a discutat despre securitate și siguranță la toate nivelurile.

„Bineînțeles, am fost foarte curioasă să văd noua „jucărie zburătoare” a lui Jillis Slinger - un alt prieten al lui Felix, pe care l-am cunoscut în Italia, acum câțiva ani”, a precizat ea.

Mihaela Rădulescu: „Zâmbesc de fiecare dată când văd respectul de care se bucură în continuare Felix”

Vedeta a participat de asemenea la o petrecere anuală, simțindu-se bine alături de prietenii apropiați, partenerii de afaceri și cunoștințele comune.