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Mihaela Rădulescu a fost prezentă la un eveniment important din Monaco, unde obișnuia să meargă la brațul regretatului ei partener de viață Felix Baumgartner. Vedeta a împărtășit cu prietenii acestuia amintiri, dar a aflat și de la ei povești interesante despre regretatul sportiv.
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Mihaela Rădulescu a onorat invitația la un eveniment din Monaco, unde obișnuia să meargă cu regretatul său iubit, care și-a pierdut viața în Italia, în urma unui accident de parapantă.
„Primul meu Monaco Yacht Show fără Felix, dar marcat de atât de multe întâlniri frumoase în cadrul cărora am vorbit mult despre el. A fost practic prezent acolo la Yacht Club Monaco, locul unde obișnuiam să luăm prânzul și să stăm mereu la povești cu Michael; am vizitat Sports Bar-ul pe care Felix îl îndrăgea atât de mult și am urcat pe puntea superioară pentru a vedea noul elicopter al anului - un Airbus fabulos, cu un design uluitor, iar pilotul a împărtășit o poveste despre vizita lui Felix la Airbus, când acesta i-a împrumutat costumul de zbor pentru un zbor de test”, a povestit Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.
Apoi vedeta și prietenii săi au avut parte de un tur al iahturilor care i-a încântat. Cu această ocazie, Mihaela a mărturisit că și-a făcut un nou prieten, fost lunetist în Armata Britanică, cu care a discutat despre securitate și siguranță la toate nivelurile.
„Bineînțeles, am fost foarte curioasă să văd noua „jucărie zburătoare” a lui Jillis Slinger - un alt prieten al lui Felix, pe care l-am cunoscut în Italia, acum câțiva ani”, a precizat ea.
Vedeta a participat de asemenea la o petrecere anuală, simțindu-se bine alături de prietenii apropiați, partenerii de afaceri și cunoștințele comune.
„Firește, am vorbit doar despre Felix... Zâmbesc de fiecare dată când văd respectul, admirația și dragostea de care se bucură în continuare Felix, chiar și din partea unor oameni care nu l-au cunoscut niciodată, dar care se bucură să împărtășească cu mine gândurile și sentimentele lor frumoase. Da, Felix a fost acolo... Este mereu acolo”, a încheiat Mihaela Rădulescu mesajul.