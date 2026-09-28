Câte clase are „Principesa” Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii 2026: „Du-te la școală, fata mea”

Relațiile de la Insula Iubirii 2026 încep să fie tot mai „încercate”, după ce atât unele fete din cupluri, cât și unii băieți, se apropie din ce în ce mai mult de ispitele masculine și feminine.

Prințul Marco Dăscăliuc își petrece aproape tot timpul alături de Gabriella Barbu, cunoscută drept „Ispita lui Montoya”, după ce în trecut a participat și la Insula Iubirii Spania. Astfel că Bianca Ghiurcă, soția concurentului, are parte de un bonfire în cadrul căruia i se arată noi imagini cu partenerul ei.

Deranjată de tot ce vede, „Principesa” de la Insula Iubirii 2026 are mai multe replici care o privesc pe ispita Gabriella Barbu. Iar faptul că aceasta din urmă îi spune de multe ori „Baby” lui Marco nu îi pică deloc bine concurentei.

„«Baby» să-i spună surorii ei”, afirmă Bianca Ghiurcă în fața lui Radu Vâlcan. Asta după ce Prințul Marco Dăscăliuc, așa cum este numele lui în buletin, a dezvăluit în cadrul show-ului de la Antena 1 că el și soția lui o cunosc personal pe sora Gabriellei Barbu.

Apoi, la testimoniale, „Principesa” face o nouă remarcă la adresa ispitei de la Insula Iubirii 2026. „Du-te la școală, fata mea”, spune Bianca Ghiurcă, mesaj pentru Gabriella Barbu.

Fanii emisiunii Insula Iubirii și-au amintit însă că în trecut, la un alt casting pentru show-ul de la Antena 1, pe care ea și Prințul Marco Dăscăliuc nu l-au trecut, Bianca Ghiurcă recunoștea că nu a mers prea mult la școală, astfel că remarca pentru Gabriella Barbu nu ar fi trebuit să fie făcută, ținând cont de trecutul „Principesei”.

„Eu am început să lucrez de la vârsta de 16 ani, pentru că școala nu mi-a plăcut niciodată. Așa că am decis să încep munca. Numai că am făcut câteva boacăne la școală, cum se zice”, a spus Bianca Ghiurcă în fața camerelor de filmat.

Astfel unii internauți au dezvăluit că „Principesa” ar fi terminat doar opt clase, în timp ce alte voci afirmă că ea ar fi absolvit 10 clase.

„Cred că puteți să mergeți împreună”, „Când am auzit-o, fix la casting m-am gândit” și „Are școala vieții” sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani în mediul online.

Un fan de pe TikTok a amintit și de faptul că Prințul Marco Dăscăliuc a recunoscut la Insula Iubirii 2026, în momentul în care Gabriella Barbu i-a oferit o carte în spaniolă, că el nu a citit nicio carte în viața lui, nici măcar în limba română.