Imobiliare.ro Finance, liderul pieței de brokeraj de credite din România, organizează cea de-a treia ediție a atelierului de educație financiară pentru copii „Jocul banilor - Drumul către casă”.

Pe 3 și 4 octombrie, la Târgul Imobiliar Timișoara, cei mici sunt invitați să descopere, prin joc și exerciții practice, cum funcționează un buget, cum fac diferența între nevoi și dorințe, ce înseamnă să economisești și cum poți planifica un obiectiv financiar important: cumpărarea unei case.

Evenimentul este dedicat copiilor cu vârste între 9 și 13 ani.

Educația financiară, o nevoie urgentă

Copiii încep să descopere încă din primii ani că banii sunt necesari pentru lucrurile pe care și le doresc. De aici până la a înțelege diferența dintre nevoi și dorințe, cum pot să economisească și chiar să își stabilească un obiectiv financiar este însă un drum lung, pe care îl pot parcurge treptat, prin exemple și exerciții potrivite vârstei.

În România, nevoia de educație financiară este evidentă: potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat de Comisia Europeană, doar 13% dintre români au un nivel ridicat de cunoștințe financiare. Pentru a schimba lucrurile, este important ca noțiunile despre bani să fie introduse cât mai devreme în educația copiilor, într-un mod pe care aceștia să îl poată înțelege și aplica.

De aceea, brokerii de la biroul Imobiliare.ro Finance din Timișoara au pregătit cea de-a treia ediție a atelierului „Jocul banilor - Drumul către casă”, dedicat copiilor cu vârste între 9 și 13 ani. În cele 90 de minute ale atelierului, cei mici vor învăța prin joacă despre bugetul personal, diferența dintre nevoi și dorințe, economisire și investiții, jocul având și un obiectiv concret: cumpărarea unei case.

„Pentru un copil, să economisească pentru ceva ce își dorește poate fi primul pas spre a înțelege cum se construiește un plan. Prin „Jocul banilor - Drumul către casă”, vrem să le oferim celor mici ocazia să descopere, prin joacă, că fiecare alegere contează și că obiectivele mari se ating pas cu pas. Pentru noi, De partea ta înseamnă și să contribuim la formarea acestei încrederi în propriile decizii, cu mult înainte de a face alegeri financiare de mai mare amploare”, declară Alis Stratan, Director de Marketing Imobiliare.ro Finance.

Când și unde are loc atelierul?

Atelierele „Jocul banilor - Drumul către casă” au loc sâmbătă și duminică, 3 și 4 octombrie, la Târgul Imobiliar Timișoara.

Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil AICI, iar participarea este gratuită.

Târgul Imobiliar Timișoara are loc la Iulius Congress Hall. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Imobiliare.ro, aduce la un loc dezvoltatori, specialiști în domeniul imobiliar și în amenajări. La eveniment vor fi prezenți și brokerii Imobiliare.ro Finance, care îi vor ajuta pe cei aflați în căutarea unei locuințe să găsească varianta potrivită de finanțare. Accesul la târg este gratuit.

Despre organizatorul atelierului de educație financiară „Jocul banilor - Drumul către casă”

Imobiliare.ro Finance este liderul pieței de brokeraj de credite din România, partenerul preferat al românilor pentru soluții de finanțare. Cu o rețea națională de peste 300 de experți și parteneriate cu majoritatea instituțiilor financiare, compania oferă soluții complete de finanțare pentru persoane fizice și juridice, incluzând credite ipotecare, credite de nevoi personale, leasing și asigurări. Imobiliare.ro Finance promovează creditarea responsabilă, investește continuu în inovație digitală și analizează piața în mod transparent și obiectiv pentru a susține decizii informate.