Mihaela Rădulescu și INNA, în rolul de detectivi în sezonul 2 „Masked Singer România”

4 detectivi vor încerca și în acest an să descopere cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii: cine sunt vedetele ascunse în show-ul Masked Singer România?

Mihaela Rădulescu, INNA, Alex Bogdan și Horia Brenciu vor analiza în detaliu fiecare prestație a măștilor, fiecare indiciu, dar și fiecare element din costum, pentru a afla cine este cel/cea care se ascunde în mască.

Mihaela Rădulescu, la „Masked Singer România” sezonul 2

A intervievat cele mai mari personalități publice din România, este un om de televiziune cu o experiență imensă, iar acest lucru o va transforma într-un detectiv redutabil. Mihaela Rădulescu intră în show-ul „Masked Singer România” cu gândul să demaște cât mai multe personaje.

„Am intrat în acest proiect cu maxim de chef și un soi de siguranță masivă în capacitățile mele de a detecta vedetele… de sub măști. Mi-am zis că e relativ simplu, am citit la viața mea tone de fișe biografice despre mii de invitați, înainte să-i intervievez. Am început filmările pe culmile bucuriei, într-o companie grozavă – echipa, colegii detectivi, prezentatorul, toți de liga întâi. Și, pe măsură ce înaintăm cu filmările, crește entuziasmul, pentru că e un show grozav și scade masiv siguranța că știu cine-i sub mască.

Sunt atât de grozave măștile, atât de alambicate prezentările, atât de bine ascunse indiciile, încât… nu ghicim nimic. Cel puțin până acum, măștile au rămas o enigmă și le visez noaptea. Personaje fabuloase, povești de mari vedete, cu viață intensă și cariere sinuoase, un show cum n-ați mai văzut, toate duc spre un sezon absolut demențial de Masked Singer România.

Mai rămâne să ne mai și prindem cine strălucește sub măști, cu voci distorsionate și povești de o zgârcenie biografică ce mă chinuie rău. Ador proiectul, abia aștept să vedeți și voi cât de sus se duce acest sezon, la toate capitolele!”, a spus Mihaela Rădulescu.

Inna, primele declarații despre sezonul 2 „Masked Singer România”

Dacă anul trecut a reușit să descopere multe dintre vedetele ascunse sub mască și a fost încoronată „Regina detectiv”, auzul ei dându-le mari bătăi de cap personajelor, anul acesta, INNA și-a propus să încurce în continuare socotelile celor care se ascund în măști și să deconspire cât mai multe celebrități.

„Sunt entuziasmată să fiu detectiv și în cel de-al doilea sezon de Masked Singer, este un proiect TV extraordinar, în care mă distrez alături de colegii mei, descoperim personaje și povești savuroase, măști spectaculoase. Dacă primul sezon a fost tare, cel de-al doilea sezon va fi cel mai tare, așa că fiți cu ochii pe noi!”, a spus INNA.

Vedete din toate domeniile vor intra în cel mai spectaculos show de televiziune, purtând măști și costume, din cap până-n picioare, vor oferi indicii detectivilor pentru a-i ajuta să afle cine se ascunde sub mască. Ce personaje vor urca pe scena „Masked Singer România” în acest an, dar și cum arată costumele vom descoperi în curând.

