Mihaela Tatu a strălucit, la propriu, la festivalul „Atipic Beauty” de la Oradea. Machiajul discret, rochia elegantă și silueta vedetei au atras atenția tuturor.

Mihaela Tatu a călătorit în multe țări și a avut parte de experiențe inedite. Ea a explicat recent care este activitatea ei în prezent.

„Într-o zi mi-am dat seama că eu sunt un comunicator foarte bun, aveam informații, lejeritate și experiență în toate suporturile media, adică eram pregătită pentru ceea ce se numește Comunicare.

În ultimul timp citisem și învățasem mult în acest domeniu. Și am găsit nișa: public speaking în mediul de business. Asta la început.

Am fost și am vorbit cu doamna mea dragă profesoară de dicție, Ileana Cârstea Simion, și mi-a dat undă verde. Pe lângă psihologie am studiat logopedie, metalimbaj și logoterapie.

Am învățat cum să fac un om timid și lipsit de încredere să reușească să vorbească liber și destins în fața unui auditoriu, fără jenă sau stânjeneală. Acreditată ANC, am devenit trainer în tehnica și arta livrării discursului”, a declarat Mihaela Tatu pentru Fanatik în urmă cu ceva timp.

