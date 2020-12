Mihaela Tatu, despre revenirea pe micile ecrane. „Nu exclud o viitoare colaborare cu vreun post tv”

„Nu am renunțat. Pur și simplu nu m-am mai regăsit în formatele care mi s-au propus. Eu nu am stat pe loc. Am crescut. Am mers înainte, însă într-un sens diferit fata de drumul programelor din tv.

Cu cât majoritatea au devenit mai subțiri, mai superficiale, cu atât ființă mea s-a dus mai profund în căutarea valorilor etice și morale. Aici n-am mai rezonat. Asta nu înseamnă că mă uit doar la documentare. Dimpotrivă.

Mă topesc după divertismentul de calitate. Și nu exclud o viitoare colaborare cu vreun post tv care ar avea un format în care să mă simt bine și utilă și care să ne creeze o stare telespectatorilor și mie deopotrivă, care, bineînțeles, să facă și audiență și să se vândă bine, că să fie mulțumiți și proprietarii televiziunilor.

Apoi, când simt că mă ajung din urma amintiri și mă mai apucă nostalgii, răspund invitațiilor unor colegi ai mei din media și-mi mai ostoiesc dorul de adrenalină directului”, a declarat Mihaela Tatu pentru Fanatik

