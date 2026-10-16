Vladimir Putin susține că armata sa a ocupat o suprafață de 45 de ori mai mare decât cea reală și va crea în teritoriul Ucrainei o „zonă tampon nenegociabilă”

Vladimir Putin s-a îmbrăcat din nou în haine militare și a revendicat, cu acest prilej, cucerirea a 6.500 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean de-a lungul acestui an.

Ucraina „deține în continuare puțin peste 10% din Republica Populară Donețk (în realitate regiunea Donețk - n.r.) și 16,5% din regiunea Zaporojjia. Republica Populară Luhansk este complet sub controlul nostru”, a declarat Putin, citat de The Moscow Times.

Dincolo de faptul că Putin minte, deoarece Ucraina apără încă aproape 20 la sută din regiunea Donețk, liderul autocrat rus prezintă capturarea Luhanskului drept o mare realizare, în condițiile în care această regiune este ocupată aproape în întregime de ruși încă de la începutul invaziei la scară largă.

În realitate, armata rusă a cucerit în acest an doar 144,51 de kilometri pătrați din Ucraina, și nu 6.500 și 310 așezări, cât susține Putin. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia a pierdut în acest an mai mult teritoriu ucrainean decât a cucerit, în timp ce pierderile sale umane au crescut de la lună la lună, situându-se la o medie de 1.500 de soldați în aceste zile.

În septembrie, armata rusă a pierdut peste 50.000 de soldați, dintre care 28.000 căzuți pe front. Bilanțul total al pierderilor se ridică la 1,4 milioane, dintre care 450.000 de morți.

Și totuși, Rusia dispune încă de metode represive de recructare și capacitate umană de a umple pierderile și mizează pe bombardamente sălbatice pentru a face imposibilă viața pentru ucraineni. În plus, Vladimir Putin mizează că propaganda sa, precum cea cu teritoriile cucerite doar din vorbe, și afacerile pe care i le tot propune președintelui american Donald Trump îl vor ajuta să submineze sprijinul, atât militar, cât și diplomatic, pentru Ucraina, în timp ce Rusia va dispune de noi surse de finanțare a războiului.

Pe de altă parte, liderul de la Kremlin a declarat vineri că armata rusă va stabili o „zonă de securitate” de-a lungul frontierei cu Ucraina, dar în interiorul țării vecine. El și-a exprimat dorința ca această „zonă de securitate” să fie sub controlul Rusiei și să nu fie discutată la nicio eventuală negociere de pace.

„Această sarcină este îndeplinită cu succes”, a pretins Putin, fără a oferi informații concrete.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, s-a referit la o „zonă de securitate planificată pe 660 de kilometri”. El a susținut că 70% din acest teritoriu s-ar afla sub ocupația rusă, dar, la fel ca Putin, nu a oferit informații clare.

Conform hărților actualizate, Rusia ocupă doar porțiuni minuscule din teritoriul ucrainean în regiunile de graniță Sumî și Harkov.