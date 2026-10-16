Donald Trump a demis-o pe purtătoarea de cuvânt Katie Zacharia după numai cinci zile

Katie Zacharia (41 de ani) a fost demisă după numai cinci zile petrecute în postul de purtătoare de cuvânt a Casei Albe, relatează CNN.

Informația a fost confirmată de oficiali de la Casa Albă, la câteva ore după criticile voalate adresate de Donald Trump la adresa noii purtătoare de cuvânt.

„I-am spus: «Katie, acest post este pentru tine?»”, a declarat Trump în fața unor jurnaliști acreditați la Casa Albă.

„I-am spus: «Sincer, dacă aș fi în locul tău, aș reconsidera»”, a adăugat președintele american.

Întrebat dacă o va menţine în funcţie, Trump a răspuns: „O voi lăsa pe ea să ia această decizie”.

CNN scrie, pe surse, că Donald Trump este cel care a concediat-o pe Zacharia, care a fost criticată pentru nesiguranțele ei din prima conferință de presă și pentru faptul că a mințit că ar fi avocată, deși nu a promovat examenul de barou.

Prima conferinţă de presă a lui Zacharia la Casa Albă a durat mai puţin de 15 minute, timp în care a preluat doar trei întrebări de la jurnaliști şi nu a putut răspunde la una dintre ele, referitoare la faptul dacă SUA au încetat să mai împărtăşească informaţii cu Ucraina.