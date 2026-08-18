Cătălin Măruță va prelua din toamnă prezentarea emisiunii „Furnicuțele”, după plecarea lui Denise Rifai din proiect. Schimbarea a stârnit reacții în lumea televiziunii, iar Mihai Găinușă a comentat noua mutare în stilul său satiric. Și Mircea Badea a avut o reacție ironică.

Cătălin Măruță o înlocuiește pe Denise Rifai la „Furnicuțele”

Cătălin Măruță revine în televiziune după o perioadă de pauză și va prelua, din toamnă, prezentarea emisiunii „Furnicuțele”, difuzată de Antena 1. Decizia postului vine după încheierea colaborării lui Denise Rifai cu proiectul.

Mutarea nu a trecut neobservată în lumea televiziunii. Printre cei care au comentat schimbarea s-a numărat Mihai Găinușă, fostul prezentator al „Cronicii Cârcotașilor”, care a făcut mai multe glume pe seama schimbării.

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Mihai Găinușă, ironii despre Cătălin Măruță și Denise Rifai

În cadrul rubricii sale de pe YouTube, „La Mintea Cocoșului”, Mihai Găinușă a făcut haz de numele emisiunii și de schimbarea prezentatorului.

Realizatorul a făcut referire atât la Cătălin Măruță, cât și la Denise Rifai, folosind mai multe jocuri de cuvinte și comparații ironice.

„Marea noutate, jongleria TV prin care Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise Rifai. Ei da, Denise părăsește furnicarul și lângă Blană și Scamă nu mai e o damă, ci acest Kylie Legender din familia Kardashian de România, Cătălin Mămăruță.

După ce ai mâncat mierea din stupul PRO TV-ului acum i-ai luat și Furnicuțele fetei… Acum are mai mult timp pentru audieri… ăăă, vreau să spun audiții pentru o nouă emisiune. Mă furnică să zic mai multe, dar n-o fac că poate ajung să fac și eu o emisiune la TV și o să-i zic Termitele cu sloganul «Mai termitați, măi!»”, a spus Mihai Găinușă, pe YouTube.

Și Mircea Badea a reacționat

Schimbarea de la „Furnicuțele” a fost comentată și de Mircea Badea. Prezentatorul a făcut referire la faptul că Măruță va deveni coleg de trust cu el și a adus în discuție o apariție televizată mai veche a acestuia.

„Acum se pune că sunt «coleg de trust» cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris Mircea Badea pe Instagram.

Ce se întâmplă cu Denise Rifai

Denise Rifai nu părăsește Antena. Jurnalista își va continua activitatea în cadrul grupului și urmează să lucreze la alte proiecte pregătite de postul de televiziune. La scurt timp după anunțarea schimbării, aceasta a transmis un mesaj despre perioada petrecută la „Furnicuțele” și i-a urat succes lui Cătălin Măruță.

„Pentru mine, aventura «Furnicuțele» ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională.

Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după-amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuţele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, a transmis Denise Rifai.

Cătălin Măruță revine la televiziune după plecarea de la PRO TV

Pentru Cătălin Măruță, noul proiect marchează revenirea pe micul ecran după încheierea colaborării cu PRO TV, postul la care a prezentat timp de 18 ani emisiunea „La Măruță”. Din toamnă, prezentatorul va prelua „Furnicuțele” și va lucra din nou alături de Radu Vâlcan, fostul său coleg și prieten.

Schimbarea marchează astfel un nou capitol pentru emisiune, în timp ce Denise Rifai rămâne în grupul Antena și se pregătește pentru următorul proiect.

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