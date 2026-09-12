Aflat într-o vizită în Irlanda dedicată în principal turneului de golf organizat pe domeniul familiei sale, Donald Trump a luat prin surprindere cancelariile internaționale după ce s-a pronunțat deschis în favoarea unificării Irlandei. Poziția exprimată de liderul de la Casa Albă rupe tradiția de neutralitate a Statelor Unite într-unul dintre cele mai delicate dosare geopolitice din Europa de Vest, relatează AFP.

Declarații neașteptate la întâlnirea cu premierul irlandez

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Dublin alături de premierul irlandez Micheal Martin, Donald Trump a afirmat că i-ar plăcea foarte mult să vadă o Irlandă unificată.

Întrebat direct de un jurnalist despre eventuala alipire a Irlandei de Nord (parte a Regatului Unit) la Republica Irlanda, liderul american a catalogat un astfel de scenariu drept „fantastic”, adăugând cu fermitate că acest lucru „se va întâmpla până la urmă”.

„Ei bine, nu vreau să provoc niciun fel de probleme, dar vă spun că mi-ar plăcea foarte mult să văd această unificare. Se va întâmpla în cele din urmă... Cred că ar fi un lucru fantastic. Acum, Regatul Unit va avea ceva de spus în această privinţă, dar eu cred că ar fi un lucru minunat”, a declarat Donald Trump.

Declarațiile au stârnit rapid reacții controversate. În timp ce Trump își continua vizita, un protestatar de 70 de ani din centrul Dublinului, purtând o șapcă cu mesajul „Free Palestine”, declara pentru AFP că liderul american ar trebui mai întâi „să oprească uciderile din Gaza” înainte de a da lecții despre unificarea Irlandei.

Discursul lui Trump intră în contradicție directă cu linia oficială a Marii Britanii. Guvernul britanic respectă acordurile de pace semnate în 1998, care stipulează că un referendum privind reunificarea poate avea loc doar dacă o majoritate a populației din Irlanda de Nord își exprimă clar această intenție.

Recent, premierul britanic Andy Burnham a tranșat subiectul, precizând că o eventuală unire „nu este de actualitate”.

Mai mult, cifrele contrazic optimismul afișat de Trump. Un sondaj realizat în mai 2026 de Institutul de Studii Irlandeze din cadrul Universității din Liverpool arată că doar 35% dintre cetățenii din Irlanda de Nord sunt favorabili unirii cu Republica Irlanda.

Downing Street a refuzat să comenteze direct afirmațiile liderului de la Washington, trimitând doar la poziția exprimată anterior de premierul Burnham.

Ironii la ambasadă și dosarul Insulelor Malvine

Ulterior, într-un discurs susținut la Ambasada SUA din Dublin, Donald Trump a părut că se bucură de atenția mediatică generată de afirmațiile sale.

Acesta a glumit pe seama subiectului, menționând că este genul de temă la care, orice ai spune, nu există un răspuns corect.

Această ieșire diplomatică nu este singulară. Recent, liderul american s-a aventurat într-un alt dosar sensibil pentru Regatul Unit, declarându-se deschis oricărei opțiuni în privința Insulelor Malvine (Falkland), teritoriu aflat sub administrare britanică, dar revendicat de Argentina.