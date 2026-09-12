Prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele chinez Xi Jinping s-au angajat sâmbătă, în marja summitului BRICS, să rezolve în mod „onest și rezonabil” disputa frontalieră dintre cele două țări, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

„S-au angajat să rezolve problema frontierei în mod onest”

„Cei doi lideri s-au angajat să rezolve problema frontierei într-un mod onest, rezonabil și acceptabil pentru ambele părți”, a precizat ministerul la încheierea întâlnirii, relatează AFP.

Relațiile dintre India și China s-au deteriorat brusc în urma unui conflict militar sângeros care a opus, în 2020, soldații celor două țări de-a lungul frontierei disputate din Himalaya.

De atunci, cele două țări și-au restabilit treptat relațiile, dar neîncrederea persistă. Vizita domnului Xi din acest weekend la New Delhi, prima din 2019, marchează o nouă etapă în această lentă dezghețare a relațiilor.

În cadrul întâlnirii de sâmbătă, Narendra Modi și Xi Jinping s-au „bucurat de progresele solide” înregistrate de relația lor, de la ultima lor întâlnire din 2025, în China, potrivit comunicatului difuzat de diplomația indiană.

„Prim-ministrul (Modi) a subliniat că ambele părți trebuie să dea dovadă de respect și interes reciproc”, se mai precizează în text, iar „diferențele nu trebuie să devină surse de dispute”.

Împart o graniță de 3.500 de kilometri

„Deși cele două țări ale noastre sunt diferite sub multe aspecte, ele sunt capabile să-și completeze punctele forte, să se susțină reciproc, să aibă succes și să avanseze împreună”, a declarat la rândul său Xi Jinping, potrivit unui fragment din interviu difuzat de New Delhi.

„China și India, cele două țări cele mai populate de pe planetă și membri de seamă ai Sudului global, au responsabilități semnificative”, a adăugat liderul chinez.

Șeful guvernului indian a subliniat, de asemenea, conform aceleiași surse, necesitatea menținerii „păcii și liniștii” de-a lungul celor 3.500 km care separă cele două mari puteri asiatice în Himalaya.

Pe plan economic și comercial, domnii Modi și Xi au subliniat „necesitatea de a rezolva problemele care suscită îngrijorare, printre care se numără dezechilibrul structural al schimburilor comerciale dintre cele două țări”, a precizat ministerul indian.

Deficitul comercial al Indiei față de China a atins un nivel record de 112 miliarde de dolari în anul fiscal 2025-2026.