Mihai Trăistariu își face televiziune la Constanța. I-a ales și numele. „Am depus documentația”

Televiziunea lui Mihai Trăistariu de la Constanța va purta numele MNTI TV și va promova tinerele talente. Artistul în vârstă de 41 de ani a făcut primele declarații.

„Am tot mers în ultimii ani la festivaluri și cu managera mea am ajuns la concluzia să facem noi o televiziune artistică, prin care să promovăm acești copii talentați pe care îi descoperim. Ne-am dus la CNA, am depus documentația și așteptăm să se facă ședința. Undeva prin toamnă, dacă ne ajută Dumnezeu, cu niște investiții costisitoare, încercăm să facem o televiziune nouă.

O să o numesc MNTI TV – am furat ideea de la Eminem. Sper să avem noroc. Am luat și site-urile, merg pe brandul ăsta, vreau să-l dezvolt. Vreau să fac concursuri de talente, știri, de toate. Anul trecut am făcut 20.000 de euro din apartamentele de la mare”, a povestit Mihai Trăistariu pentru click.ro.

În prezent, Mihai Trăistariu are o școală de muzică și deține și mai multe apartamente și garsoniere în Mamaia Nord, pe care le închiriază doritorilor.

