Încă de la prima oră a dimineții, Oana Roman a distribuit pe contul ei personal de Instagram o fotografie mai veche în care apare alături de fiica ei Isabela și de mama sa. Așa a anunțat că sărbătorita familiei e Mioara Roman. „La mulți ani, mama! Îmi doresc să fii sănătoasă și îți mulțumesc pentru tot ce m ai învățat.

Îți mulțumesc pentru că m-ai învățat să fiu bună și dreaptă, să iubesc și să respect oamenii care muncesc cinstit și corect, m-ai învățat să iubesc cărțile și m-ai ajutat să descopăr lumea. M-ai învățat demnitatea și onoarea!”, a transmis aceasta.

În aceeași zi, Oana Roman a mers la centrul de recuperare unde e internată Mioara Roman de o bună perioadă de timp. Nu au sărbătorit acolo, ci acasă, în sânul familiei. Au mâncat preparate alese, dar și tort.

„Azi, mama a împlinit 82 de ani. Am sărbătorit o acasă, în familie! S-a bucurat, a suflat în lumânări și am petrecut o după amiază frumoasă împreună. I-am comandat pește, mâncarea ei preferată și tort de ciocolată. La mulți ani mama!”, a mai adăugat Oana Roman, care a și distribuit o fotografie în care apare ea alături de sărbătorită, de Catinca Roman și de Isabela.

Așadar, Mioara Roman și-a sărbătorit ziua de naștere în familie, alături de fiicele sale și de nepoata Isabela.

Boala de care suferă Mioara Roman

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!

Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.

De o bună perioadă de timp Mioara Roman merge la un centru de recuperare unde face diverse tratamente pentru afecțiunile sale.

