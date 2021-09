Oana Roman a dezvăluit că mama ei este internată într-un centru de tratamente, unde este ținută sub atenta supraveghere a cadrelor medicale, iar acolo are parte de cea mai bună îngrijire. Mioara Roman are din nou probleme de sănătate, iar acum tratamentul i-a fost schimbat.

„Mama a fost așa și așa în ultima vreme! I-am schimbat tratamentul. Este încă internată la un centru de tratament unde privește îngrijiri. Să vedem cum evoluează cu tratamentul nou. Doamne ajută să fie și mai bine, ca să putem s-o luăm acasă. Nu știu cât va sta acolo, e în funcție de cum evoluează starea ei și tratamentul pe care îl ia”, a declarat Oana Roman, pentru Click.ro.

Starea de sănătate a Mioarei Roman s-a deteriorat treptat în pandemie, fosta soție a lui Petre Roman a fost supusă în decursul a două luni la două intervenții chirurgicale. Prima dată, mama Oanei Roman s-a operat de colecist, apoi i-a fost scos un lipom infectat. Mioara Roman a fost însă diagnosticată cu un Parkinson agresiv și are mâna dreaptă paralizată.

Oana Roman: „Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”

În urmă cu câteva luni, vedeta a vorbit despre problemele de sănătate ale mamei sale. Mioara Roman are o boală degenerativă ce nu poate fi controlată, iar toată familia încearcă să o ajute cu ce poate.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.



